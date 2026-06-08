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Inspirace i pro Barcelonu. Do centra Brna se vrací fanzóna MotoGP, dorazí Salač

Oldřich Haluza
  15:31
Tentokrát už od úterý ožije náměstí Svobody v centru Brna fanouškovskou atmosférou před víkendovými závody MotoGP. Vrcholem akce nazvané Brno Grand Prix bude čtvrteční autogramiáda za účasti jezdců nejsilnější kubatury i českých závodníků v čele s Filipem Salačem. Velká cena se pojede příští víkend 20. a 21. června.

Program na náměstí Svobody odstartuje v úterý 16. června odpoledne. Všechny tréninky, kvalifikaci i závod zhlédnou fanoušci na náměstí Svobody na dvou velkoplošných obrazovkách. Sledovat je mohou pohodlně z lehátek. V jeden moment se na prostranství vejde až 10 tisíc lidí.

„Brno Grand Prix na náměstí Svobody je jednou z největších a nejprestižnějších akcí pro veřejnost, kterou pořádáme. Každý den se lidé mohou těšit na hudební koncerty a doprovodný program. Ve středu zahraje například slovenská kapela Horkýže Slíže,“ uvedl starosta Brna-střed Vojtěch Mencl (ODS). O den později vystoupí Pam Rabbit nebo Marpo.

Fanzóna na náměstí Svobody přilákala při ročníku 2025 stovky lidí. Zejména na show s jezdci královské kubatury MotoGP. Pro letošní ročník nachystali organizátoři speciální kelímky.
Fanzóna na náměstí Svobody přilákala při ročníku 2025 stovky lidí. Zejména na show s jezdci královské kubatury MotoGP.
Fanzóna na náměstí Svobody přilákala při ročníku 2025 stovky lidí. Zejména na show s jezdci královské kubatury MotoGP.
Souboj jezdců v kategorii Moto3 na Masarykové okruhu.
14 fotografií

Nejvíc lidí se očekává na čtvrteční show s jezdci MotoGP, která začne krátce po 18. hodině. Její součástí bude i autogramiáda. Dorazí mimo jiné šest jezdců nejsilnější kubatury včetně například Pedra Acosty. Patrně největším lákadlem pro fanoušky bude domácí reprezentant Filip Salač, který v posledním závodě třídy Moto2 v Maďarsku obsadil druhé místo a vyrovnal tím svůj životní výsledek.

„Jsme moc rádi, že můžeme fanouškům těsně před Grand Prix České republiky nabídnout velkou oficiální akci, která je výjimečná už jen tím, že se koná přímo v centru pořádajícího města. Celé odpoledne a večer je věnovaný široké veřejnosti, aby se v předstihu naladila na atmosféru závodního víkendu,“ řekl mluvčí Creditas Autodromu Brno Petr Boháč.

Filip Salač po boku dvojnásobného vítěze kategorie Moto 2 Johanna Zarca (vlevo), a vítěze šampionátu MotoGP z roku 2020 Joana Mira (vpravo). (17. července 2025)

Součástí doprovodného programu budou ukázky současných závodních motocyklů nebo historických modelů ze sbírky Technického muzea Brno včetně stroje Jawa 125 Boxer z roku 1974, který je jedním z pouhých dvou kusů na celém světě.

Během sobotního odpoledne si lidé vyzkouší simulátory monopostů Ferrari a McLaren. V soutěžích mohou vyhrát lístky na hlavní nedělní závod na Masarykově okruhu. Chybět nebude ani výstava o historii Velké ceny České republiky.

Fanzóna na náměstí Svobody přilákala při ročníku 2025 stovky lidí. Zejména na show s jezdci královské kubatury MotoGP. Pro letošní ročník nachystali organizátoři speciální kelímky.
Fanzóna na náměstí Svobody přilákala při ročníku 2025 stovky lidí. Zejména na show s jezdci královské kubatury MotoGP.
Fanzóna na náměstí Svobody přilákala při ročníku 2025 stovky lidí. Zejména na show s jezdci královské kubatury MotoGP.
Souboj jezdců v kategorii Moto3 na Masarykové okruhu.
14 fotografií

Po celém obvodu prostranství bude více než 20 stánků s bohatým občerstvením. „Ceny zůstanou zachované. Letos jsme stánkařům poskytli stejné podmínky jako loni, za což přislíbili, že ceny budou velmi umírněné,“ poznamenal tajemník městské části Petr Štika.

Návštěvníci dostanou nápoje stejně jako loni do limitované edice vratných kelímků od malíře Stanislava Sedláčka.

MotoGP 2026: program, výsledky, kde sledovat, kdy se jede závod v Brně?

Loni do fanzóny zamířilo za celou dobu 260 tisíc lidí. První ročník se stal inspirací i pro další města v závodním kalendáři. „Co se daří v centru Brna organizovat, snese nejpřísnější parametry. Velmi kladně projekt hodnotí i sám promotér, společnost Dorna, který model převzal a letos v Barceloně při Velké ceně Katalánska uspořádal velmi podobnou akci. Považujeme za velmi správné dát důvod fanouškům, ať z tribun Masarykova okruhu sestoupí do centra Brna,“ zmínil Boháč.

Pro letošek se radnice Brna-střed rozhodla nevyčleňovat speciální parkoviště v centru města pro motorkáře. Plochy u sochy Jošta a na Dominikánském náměstí totiž využívali velice málo.

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