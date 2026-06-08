Inspirace i pro Barcelonu. Do centra Brna se vrací fanzóna MotoGP, dorazí Salač

Program na náměstí Svobody odstartuje v úterý 16. června odpoledne. Všechny tréninky, kvalifikaci i závod zhlédnou fanoušci na náměstí Svobody na dvou velkoplošných obrazovkách. Sledovat je mohou pohodlně z lehátek. V jeden moment se na prostranství vejde až 10 tisíc lidí.
„Brno Grand Prix na náměstí Svobody je jednou z největších a nejprestižnějších akcí pro veřejnost, kterou pořádáme. Každý den se lidé mohou těšit na hudební koncerty a doprovodný program. Ve středu zahraje například slovenská kapela Horkýže Slíže,“ uvedl starosta Brna-střed Vojtěch Mencl (ODS). O den později vystoupí Pam Rabbit nebo Marpo.
Nejvíc lidí se očekává na čtvrteční show s jezdci MotoGP, která začne krátce po 18. hodině. Její součástí bude i autogramiáda. Dorazí mimo jiné šest jezdců nejsilnější kubatury včetně například Pedra Acosty. Patrně největším lákadlem pro fanoušky bude domácí reprezentant Filip Salač, který v posledním závodě třídy Moto2 v Maďarsku obsadil druhé místo a vyrovnal tím svůj životní výsledek.
„Jsme moc rádi, že můžeme fanouškům těsně před Grand Prix České republiky nabídnout velkou oficiální akci, která je výjimečná už jen tím, že se koná přímo v centru pořádajícího města. Celé odpoledne a večer je věnovaný široké veřejnosti, aby se v předstihu naladila na atmosféru závodního víkendu,“ řekl mluvčí Creditas Autodromu Brno Petr Boháč.
Součástí doprovodného programu budou ukázky současných závodních motocyklů nebo historických modelů ze sbírky Technického muzea Brno včetně stroje Jawa 125 Boxer z roku 1974, který je jedním z pouhých dvou kusů na celém světě.
Během sobotního odpoledne si lidé vyzkouší simulátory monopostů Ferrari a McLaren. V soutěžích mohou vyhrát lístky na hlavní nedělní závod na Masarykově okruhu. Chybět nebude ani výstava o historii Velké ceny České republiky.
Po celém obvodu prostranství bude více než 20 stánků s bohatým občerstvením. „Ceny zůstanou zachované. Letos jsme stánkařům poskytli stejné podmínky jako loni, za což přislíbili, že ceny budou velmi umírněné,“ poznamenal tajemník městské části Petr Štika.
Návštěvníci dostanou nápoje stejně jako loni do limitované edice vratných kelímků od malíře Stanislava Sedláčka.
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Loni do fanzóny zamířilo za celou dobu 260 tisíc lidí. První ročník se stal inspirací i pro další města v závodním kalendáři. „Co se daří v centru Brna organizovat, snese nejpřísnější parametry. Velmi kladně projekt hodnotí i sám promotér, společnost Dorna, který model převzal a letos v Barceloně při Velké ceně Katalánska uspořádal velmi podobnou akci. Považujeme za velmi správné dát důvod fanouškům, ať z tribun Masarykova okruhu sestoupí do centra Brna,“ zmínil Boháč.
Pro letošek se radnice Brna-střed rozhodla nevyčleňovat speciální parkoviště v centru města pro motorkáře. Plochy u sochy Jošta a na Dominikánském náměstí totiž využívali velice málo.