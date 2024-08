Nečekané obnovení tradice? Do Brna by se příští rok mohla vrátit MotoGP

V Brně se motocyklová Grand Prix jela naposledy v roce 2020, poté z kalendáře šampionátu vypadla kvůli nedostatku financí na zaplacení takzvaného zalistovacího poplatku, který v posledním roce činil přibližně šest milionů eur (asi 162 milionů Kč). Promotérská společnost také požadovala opravu dráhy odhadem za 100 milionů korun, což město a Jihomoravský kraj nechtěly zaplatit.

„Po dohodě s ostatními účastníky mohu potvrdit, že určitá jednání probíhají. Autoklub se jich účastní. Jakmile bude nějaký konkrétní výsledek, budeme to komunikovat. Teď k tomu bohužel nemohu říct nic víc,“ řekl prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček.

Informace iDNES.cz hovoří o tom, že jednání jsou sice v počátcích, ale zároveň by se mohla ve velmi brzké době posunout rychle kupředu. „Což je logické vzhledem k tomu, že by se mohlo jednat o návratu Masarykova okruhu už v příštím roce,“ odhadl zdroj z motoristického prostředí.

Kalendář pro následující rok zveřejňuje promotér MotoGP obvykle na přelomu září a října.

Jednání o návratu MotoGP do Česka mohou souviset i se změnou majitele okruhu, který loni v březnu koupil podnikatel Karel Hubáček prostřednictvím své společnosti Shakai. Předtím areál vlastnil Karel Abraham starší, jehož syn do roku 2019 závodil v MotoGP.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) pro iDNES.cz uvedl, že návrat MotoGP záleží na majiteli okruhu a Autoklubu ČR, který by měl akci pořádat. „Podstatné jsou jejich jednání s Dornou a výše zalistovacího poplatku. Pokud se rozhodnou, že do obnovení MotoGP půjdou, jako kraj to vítáme a jsme připraveni přispět cca stejnou částkou, na které jsme končili před pandemií covidu,“ sdělil Grolich.

Konec provázela soudní pře

Mistrovství světa silničních motocyklů se v Brně s krátkou přestávkou jezdilo od roku 1965. Vyškrtnutí jihomoravského města z kalendáře šampionátu provázely před čtyřmi roky silné emoce a třaskavá prohlášení.

„Po desetiletí se milovníci sportu snažili a rvali o to, aby v Brně udrželi vrcholné motoristické závody. Za dva roky paní Vaňková a pan Šimek (brněnská primátorka a v té době už bývalý jihomoravský hejtman – pozn. red.) dokázali všechno zničit. Vaňková o zrušení závodu mluvila už při nástupu do funkce, takže si splnila sen. Šimek neříkal nic a nedělal nic,“ kritizovala tehdejší ředitelka Masarykova okruhu Ivana Ulmanová.

Neslavný konec dlouhé tradice provázela také soudní tahanice. Brněnský Automotodrom si totiž chtěl pomocí žaloby vymoci 27 milionů korun za pronájem dráhy za zrušenou Velkou cenu v roce 2021. Peníze chtěl vyplatit od spolku vytvořeného společně Brnem a Jihomoravským krajem, který měl pořádání závodu na starosti. Krajský soud v Brně ovšem letos v dubnu tuto žalobu zamítl.

Brzký návrat MotoGP na Masarykův okruh se zdál být po jeho odstoupení ze seriálu nepravděpodobný. Někdejší brněnský primátor Petr Vokřál (tehdy ANO) to dokonce označil za utopii.