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Na D1 před Brnem se tvoří kolony. Silný provoz zahušťují fanoušci mířící na MotoGP

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  10:15aktualizováno  10:26
MotoGP letos poprvé promlouvá i do běžného provozu. Kvůli víkendovému svátku motorsportu se na dálnici D1 tvoří kolony převážně mezi 172. až 196. kilometrem ve směru na Brno. Už tak hustý provoz ještě zesilují fanoušci mířící na Masarykův okruh. Čekací doba se může s narůstajícím počtem najíždějících diváků měnit, řidiči se v průměru zdrží okolo desíti minut.
Na MotoGP do Brna dorazí desítky tisíc fanoušků.

Na MotoGP do Brna dorazí desítky tisíc fanoušků. | foto: PČR

Na MotoGP do Brna dorazí desítky tisíc fanoušků.
Na MotoGP do Brna dorazí desítky tisíc fanoušků.
Na MotoGP do Brna dorazí desítky tisíc fanoušků.
Na MotoGP do Brna dorazí desítky tisíc fanoušků.
36 fotografií

„Podle dopravních informací je tam hlášen pátý stupeň, tedy velmi hustý provoz s kolonami a uzavírka kvůli sportovní akci. Ve skutečnosti jde ale o kontrolní stanoviště, kde se pouštějí pouze vozidla, která mají oprávnění k vjezdu,“ vysvětlil Šváb.

Hustý provoz na dálnici se tvoří i kvůli omezením způsobeným přestavbou dálniční křižovatky D1 a D2 na jihu Brna. Doprava je zúžená do dvou pruhů v každém směru. Policisté doporučují fanouškům mířícím na MotoGP vyrazit s předstihem.

„Cesta z Brna byla zcela v pohodě, zato od Prahy provoz stojí,“ hlásil okolo půl deváté z místa redaktor iDNES.cz.

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V opačném směru na Prahu je průjezd prozatím bez obtíží. „Podle fotografií od kolegy je zatím situace úplně klidná, bez problémů. Jde o běžnou ranní špičku před Brnem, která s MotoGP nijak nesouvisí,“ poznamenal policejní mluvčí Pavel Šváb.

„Aktuálně se nacházím v Bohunicích a směr na Prahu je podle mých informací průjezdný bez komplikací. Nic mimořádného jsem nezaznamenal,“ objasnil mluvčí po deváté ráno. Stejná situace panovala už od brzkých ranních hodin.

Komplikací pro běžné řidiče je úplná uzavírka silnice III/3842 ve směru ze Žebětína do Ostrovačic, omezení potrvá až do konce brněnské části seriálu.

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36 fotografií

Policie upozorňuje, že by řidiči měli jezdit pouze tam, kam je policisté a dopravní značení navádějí, a nesnažit se dostat do míst, která jsou už uzavřená nebo kapacitně plná. Každý špatně zvolený vjezd podle nich zdržuje ostatní a komplikuje plynulost dopravy.

Na příjezdech jsou připravené úpravy dopravního značení, kdy některé jízdní pruhy jsou vedeny jinak než obvykle. Místy se jede ve dvou pruzích i v protisměru, aby byl nájezd na parkoviště co nejrychlejší. Řidiči by proto měli sledovat aktuální dopravní značení.

Na víkend meteorologové předpovídají slunečno, v sobotu by se teploty mohly dostat až k 36 stupňům Celsia. Mohly by dorazit i bouřky. Zřejmě ale nebude nutné plně aktivovat „mokrou variantu“ pro případ extrémní nepřízně počasí, která spočívá také v parkování na Staré dálnici.

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V akci jsou ode dneška stovky policistů, strážníků i záchranářů, kteří budou dohlížet na dopravu, bezpečnost, pořádek i zdraví návštěvníků. Policisté o víkendu odslouží 2 500 směn. Cílem dopravních policistů je plynulý příjezd a odjezd návštěvníků.

Pro dopravu fanoušků z centra města Dopravní podnik města Brna zajišťuje bezplatnou kyvadlovou dopravu linek C a Z. Linka C odjíždí z dopravního uzlu Nemocnice Bohunice, kam mohou diváci přijet z centra tramvajovou linkou 8, kterou o víkendu posílí i linky P6 a P8. Okružní autobusová linka Z jezdí na trase Autodrom Brno – Popůvky –Veselka – Žebětín – Autodrom Brno.

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