Motocykly v Brně se loni pořádně vyplatily, utráceli hlavně cizinci

  13:24
Konání velké ceny silničních motocyklů v Brně loni vyneslo na daních 310 milionů korun. Náklady veřejného sektoru v souvislosti s pořádáním akce činily 176,5 milionu Kč. Brněnská Moto GP znamenala celkově zvýšení hrubé přidané hodnoty o 1,4 miliardy korun. Vyplývá to ze studie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.
Marc Márquez na trati Masarykova okruhu při Grand Prix v Brně. (červenec 2025)

Marc Márquez na trati Masarykova okruhu při Grand Prix v Brně. (červenec 2025) | foto: ČTK

Letošní ročník MotoGP v Brně navštívilo 220 tisíc diváků. (20. července 2025)
Po skončení MotoGP je nejen na dálnici D1 velmi hustý provoz. (20. července...
Letošní ročník MotoGP v Brně navštívilo 220 tisíc diváků. (19. července 2025)
Letošní ročník MotoGP v Brně navštívilo 220 tisíc diváků. (20. července 2025)
„Hrubá přidaná hodnota je klíčovým ekonomickým ukazatelem. Zjednodušeně řečeno, jde o nově vytvořené bohatství - tedy hodnotu finálních výrobků a služeb očištěnou o náklady na vstupy. Právě tato hodnota je základem pro tvorbu HDP,“ uvedl Petr Mazouch z fakulty.

„Vždy jsme byli přesvědčeni, že MotoGP není jen sportovní svátek, ale i významný ekonomický motor,“ prezentoval studii prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček.

Přímé daňové výnosy, zejména z DPH, dosáhly podle Mazoucha 130 milionů korun, dalších 180 milionů tvořily nepřímé daňové příjmy, například z pohonných hmot nebo poplatky za použití dálnic. Celkově návštěvníci a závodní týmy za víkend na Moto GP utratili 600 milionů korun. Zhruba 55 procent přímé spotřeby připadlo na zahraniční návštěvníky.

Zahraniční návštěvníci tvořili přibližně třetinu všech diváků, na tržbách se podíleli výrazně vyšší měrou. Například u tržeb za ubytování na ně připadalo 60 procent.

Pro Jihomoravský kraj akce znamenala vytvoření 1400 pracovních míst a příliv peněz z jiných regionů, rezidenti z jižní Moravy se podíleli na celkových útratách z osmi procent.

Na brněnskou velkou cenu přispívá stát 70 miliony korun, další peníze vynakládá Jihomoravský kraj a Brno. Vláda loni podniku slíbila podporu po dobu tří let. Další ročník Moto GP se uskuteční 19. až 21. června. V sobotu 31. ledna končí první vlna předprodeje vstupenek.

Loňské závody motocyklového mistrovství světa navštívilo za tři dny 219 544 diváků. Na Masarykův okruh se Velká cena České republiky vrátila po pěti letech a podle očekávání se těšila velkému zájmu fanoušků, vyššímu než před pauzou. V roce 2019 na okruh zavítalo 186 793 lidí. O rok později závody ovlivnila koronavirová omezení. Historickým maximem je 248 434 diváků z roku 2015.

