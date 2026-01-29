„Hrubá přidaná hodnota je klíčovým ekonomickým ukazatelem. Zjednodušeně řečeno, jde o nově vytvořené bohatství - tedy hodnotu finálních výrobků a služeb očištěnou o náklady na vstupy. Právě tato hodnota je základem pro tvorbu HDP,“ uvedl Petr Mazouch z fakulty.
„Vždy jsme byli přesvědčeni, že MotoGP není jen sportovní svátek, ale i významný ekonomický motor,“ prezentoval studii prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček.
Přímé daňové výnosy, zejména z DPH, dosáhly podle Mazoucha 130 milionů korun, dalších 180 milionů tvořily nepřímé daňové příjmy, například z pohonných hmot nebo poplatky za použití dálnic. Celkově návštěvníci a závodní týmy za víkend na Moto GP utratili 600 milionů korun. Zhruba 55 procent přímé spotřeby připadlo na zahraniční návštěvníky.
10. srpna 2015
Zahraniční návštěvníci tvořili přibližně třetinu všech diváků, na tržbách se podíleli výrazně vyšší měrou. Například u tržeb za ubytování na ně připadalo 60 procent.
Pro Jihomoravský kraj akce znamenala vytvoření 1400 pracovních míst a příliv peněz z jiných regionů, rezidenti z jižní Moravy se podíleli na celkových útratách z osmi procent.
Na brněnskou velkou cenu přispívá stát 70 miliony korun, další peníze vynakládá Jihomoravský kraj a Brno. Vláda loni podniku slíbila podporu po dobu tří let. Další ročník Moto GP se uskuteční 19. až 21. června. V sobotu 31. ledna končí první vlna předprodeje vstupenek.
Loňské závody motocyklového mistrovství světa navštívilo za tři dny 219 544 diváků. Na Masarykův okruh se Velká cena České republiky vrátila po pěti letech a podle očekávání se těšila velkému zájmu fanoušků, vyššímu než před pauzou. V roce 2019 na okruh zavítalo 186 793 lidí. O rok později závody ovlivnila koronavirová omezení. Historickým maximem je 248 434 diváků z roku 2015.
21. července 2025