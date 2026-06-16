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Brno se připravuje na nápor fanoušků MotoGP, připravilo týdenní program

  11:52
Brno ožívá motorkami. Zdejší závod seriálu MotoGP vždy neodmyslitelně patřil k srpnu, letos si ho ale fanoušci užijí už v červnu o nadcházejícím víkendu. A změna termínu není jedinou letošní novinkou. Podle plánů organizátorů by fanoušci v počtu vstupů na Masarykův okruh měli atakovat loňskou úroveň 220 tisíc.

Tak jako v uplynulých týdnech stoupaly výkony jediného českého závodníka v seriálu MotoGP Filipa Salače, roste i zájem fanoušků o Velkou cenu silničních motocyklů České republiky.

Souboj jezdců v kategorii Moto3 na Masarykové okruhu.
Filip Salač bude o víkendu v Brně jediným českým zástupcem. Závodí v kategorii Moto2. (17. července 2025)
Ve Fanzóně MotoGP v Brně zazpívala zpěvačka Lenny. (17. července 2025)
Fanzóna na náměstí Svobody přilákala při ročníku 2025 stovky lidí. Zejména na show s jezdci královské kubatury MotoGP. Pro letošní ročník nachystali organizátoři speciální kelímky.
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Salač v kategorii Moto2 v posledních závodech zrychlil – dojel sedmý, pátý a minulý týden v Maďarsku stál na stříbrném stupínku. „Filipův úspěch znamenal obrovský impulz v prodeji vstupenek,“ mne si ruce prezident spolupořádajícího Autoklubu Jan Šťovíček.

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Pro masu fanoušků se v těchto dnech ve velkém chystají lůžka, kempy i zábava. Pořadatelé s městem upravili také systém vstupenek, dopravu, parkování i ubytování tak, aby třídenní motoristický svátek zvládli pohodlněji nejen diváci, ale i okruh a jeho okolí.

Nejvíce se tentokrát myslelo na děti. Organizátoři připravili páteční „startovací vstupenku“, která míří hlavně na rodiny. Dospělí za ni zaplatí 890 korun na přírodní tribuny, děti do 14 let včetně mají vstup zdarma.

V neděli při závodech už i děti potřebují svůj lístek. Zvýhodnění pro nejmladší fanoušky však i tady zůstává – nejmenší do šesti let včetně mají vstup zdarma, starší do 14 let pak za snížené ceny.

Za kolik na MotoGP

  • Třídenní vstupenka do menších zón na přírodních tribunách se dá koupit za 2 900 korun, fanoušci mohou zvolit i variantu pouze na nedělní program, ta je o 300 korun levnější. Nejpopulárnější zóna C, tedy prostor „stadionu“, je pak dostupná za 3 800, respektive 3 400 korun.
  • Obě varianty nabízí i junior verzi pro děti od 7 do 14 let. Vyjdou na 1 600 korun ve „stříbrné“ do menších zón, ve „zlaté“ na stadionu pak na 1 900. Děti do šesti let mohou do areálu zdarma.
  • Vstupenky na sezení se pohybují od 5 600 do 8 500 korun. Lístky je možné zakoupit online i na místě.

Organizátoři zároveň upravují fungování přímo v areálu. Nově je možné platit nejen bezhotovostně, ale na vybraných místech i v hotovosti, aby provoz u stánků nebrzdili návštěvníci, kteří nevyužívají bankovní karty nebo mobilní platby.

Počítá se s větším náporem lidí, přibude proto občerstvení, více stánků a oddělené výčepy. „Chceme zrychlit odbavení a zároveň zachovat bezpečnost,“ vysvětluje mluvčí Autodromu Petr Boháč s tím, že vstřícným krokem je i možnost vzít si nově na tribuny vlastní lahev s pitím.

Na komfort diváků míří také technické úpravy okruhu. V areálu přibudou větší velkoplošné obrazovky, změnami prošla i nejvytíženější přírodní tribuna C, která nabídne širší průchody a lepší pohyb diváků.

Na dráze se staví Air Fence bariéry ze speciálních vaků, dodělávají se reklamní bannery a obnovuje se barva obrubníků i startovního roštu. „Okruh je krásný, asfalt si sedl a je v ještě lepší kondici, než byl loni. Je to jako jezdit po másle, které ale drží. Úpravy na tribuně C jsou neuvěřitelné,“ rozplývá se Salač.

Novinkou výhradně pro motorkáře je koncept Moto Camp. Nabízí možnost strávit celý víkend přímo v areálu, součástí lístku je místo pro stan a motorku na tři noci u tribuny A. Balíček vyjde na 7 490 korun.

Studenti koleje návštěvníkům neuvolnili

Na nápor fanoušků se chystají i hotely a kempy v okolí. „Kapacita brněnských ubytovacích zařízení je pro Velkou cenu dostatečná. Částky se oproti minulosti výrazně nezvyšovaly, v průměru se pohybujeme do pětiprocentního zdražení v porovnání s loňským rokem,“ poznamenal prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

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Letos se neprovozují populární GP Rooms na vysokoškolských kolejích, protože v nich vzhledem k posunu termínu stále zůstávají ubytovaní studenti. Jejich provozovatelé ale nabízejí místa v kempu Easy Camping přímo u okruhu. Ceny začínají na částkách kolem pěti tisíc korun, na webu se objevují i tarify okolo 7,5 tisíce za pobyt.

Například Hotel Atlantis u Brněnské přehrady hlásí ještě asi pětinu volné kapacity, ubytování se dá sehnat i v dalších zavedených značkách hotelů jako Orea Congress na výstavišti či Sono Hotel v centru. Cenovky však oproti jiným víkendům šplhají na téměř dvojnásobek.

Vyhrazený pruh pro MHD k okruhu

Klíčovou roli tradičně sehraje městská hromadná doprava. Letos si Dopravní podnik města Brna vydobyl vyhrazený autobusový pruh ve stoupání na silnici 602 před příjezdem k Autodromu. „V případě, že by zde docházelo k zácpám osobních aut a zdržení, budeme mít vyhrazený pruh, kterým část trasy dokážeme stojící auta objet,“ nastínil dopravní ředitel podniku Jan Seitl.

V provozu bude po vzoru minulého ročníku autobusová linka C, která propojí terminál Nemocnice Bohunice s okruhem – její spoje budou pro cestující zdarma.

Na bohunický dopravní uzel dovezou motofandy posílené tramvajové linky P6 a P8. A provoz autobusů bude masivní – v neděli dopravní podnik počítá přibližně se šedesáti vozy.

Velká cena na Masarykově okruhu je dlouhodobě největší sportovní akcí v České republice. „Na žádnou jinou, ani kulturní, ani sportovní, nepřijde tolik diváků,“ připomíná Šťovíček. „Jediné, z čeho mám strach, je počasí. Snad bude stejné jako loni,“ zadoufal.

Týden s MotoGP v Brně

  • První událostí ve spojení s letošním ročníkem MotoGP je letní kino s filmem Motorkáři, začíná dnes od 20 hodin na náměstí Svobody. Stejně jako u dalších akcí ve zdejší oficiální fanzóně je vstup zdarma.
  • Středeční program nabídne dva koncerty. Od 16:30 vystoupí Jamaron, od 20 hodin pak oblíbená slovenská kapela Horkýže Slíže.
  • Největší akcí ve fanzóně je čtvrteční show s jezdci MotoGP i českým závodníkem Moto2 Filipem Salačem po 18. hodině. Program doplní svými koncerty DJ Roxtar, Pam Rabbit, Renne Dang či Marpo.
  • Hlavní ruch se v pátek přesune na Masarykův okruh, program startuje už v 9 hodin tréninky kategorie Moto3. Všechny zkušební jízdy je možné sledovat i ve fanzóně na velkoplošných obrazovkách. Tamní večerní program pak láká na revival amerického fenoménu Red Hot Chili Peppers.
  • I když se celý víkend budou po okruhu prohánět jednostopí miláčkové, fanzóna láká kromě sledování tréninků, kvalifikace i sobotního sprintu MotoGP na simulátory královny motorsportu, tedy F1. K dispozici budou virtuální jízdy v monopostech Ferrari a McLarenu.
  • Program v neděli uzavřou dvě promítání letního kina snímky Afrikou na Pionýru a Le Mans 66.
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