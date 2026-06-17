MotoGP v tropech. Vyrazte s předstihem, nejlíp MHD, a dbejte na pitný režim

Návrat MotoGP do Brna bude provázet nejen očekávaná vysoká návštěvnost, ale také tropické počasí.
Meteorologové na víkend předpovídají teploty přesahující třicet stupňů Celsia, což bude znamenat zvýšenou zátěž nejen pro desetitisíce fanoušků v hledištích, ale také pro samotné jezdce. Záchranáři proto připravují posílená zdravotnická stanoviště a apelují na návštěvníky, aby nepodcenili pitný režim.
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Po areálu Autodromu Brno bude rozmístěno osm zdravotnických stanovišť. Připraveno je také dvanáct krizových lůžek pro pacienty, kteří budou potřebovat okamžitou péči.
Zkušenosti z velkých letních akcí ukazují, že při podobných teplotách přibývá především kolapsových stavů, dehydratace či vyčerpání organismu. Zdravotníci proto doporučují pravidelně doplňovat tekutiny a chránit se před přímým sluncem pokrývkou hlavy.
„Chceme apelovat na návštěvníky, aby mysleli na pitný režim a bezpečnost jak svoji, tak lidí okolo,“ říká mluvčí krajských záchranářů Michaela Bothová s tím, že by návštěvníci neměli zapomínat ani na svoji běžnou medikaci.
Doprava, parkování, vstupenky a další praktické informace pro fanoušky na webu zde
Organizátoři i policisté zároveň očekávají komplikace na příjezdu k okruhu. Situaci ovlivní především pokračující stavební práce v oblasti křížení dálnic D1 a D2, kudy bude projíždět velká část návštěvníků. Přestože budou mít řidiči k dispozici dva jízdní pruhy, policie počítá s tvorbou kolon zejména v ranních hodinách před zahájením programu.
„Doporučujeme řidičům, aby sledovali dopravní zpravodajství a vyráželi raději dříve,“ radí ředitel krajské policie Leoš Tržil.
Malovaná kombinéza jde do dražby
Moravský folklor se letos objeví i v paddocku MotoGP. Malérečka Petra Bužková navrhla motivy pro unikátní závodní kombinézu a přilbu, které do finální podoby převedl výtvarník Jakub Paleček. Komplet se draží na platformě Dobrobot, přičemž vyvolávací cena činí 54 030 korun – symbolicky podle délky Masarykova okruhu v metrech. Výtěžek poputuje na podporu neziskové organizace Ratolest Brno.
V rámci zajištění bezpečnosti mohou být řidiči před odjezdem z parkoviště okruhu podrobeni dechové zkoušce. Aktuální informace o dopravě návštěvníci najdou i na sociálních sítích policie.
Bezpečnost plánuje policie zajistit i pomocí dronů, ranních pyrotechnických prohlídek areálu a speciálních hlídek na čtyřkolkách.
Policisté, strážníci i organizátoři se shodují, že nejpohodlnější cesta na okruh, která je zároveň ohleduplná k ostatním návštěvníkům, je městskou hromadnou dopravou.
Dopravní podnik města Brna nasadí až šest desítek autobusů navíc a vypraví speciální tramvajové linky P6 a P8. Ty budou vozit návštěvníky k dopravnímu uzlu u Nemocnice Bohunice, odkud budou pokračovat autobusy přímo směrem k okruhu. Podle dopravního podniku jde o nejefektivnější způsob, jak se vyhnout dopravním komplikacím v okolí autodromu.
„Vyzval bych ty, kteří nemusí jet autem, aby využili hromadnou dopravu, v rámci ulehčení práce jak sobě, tak organizátorům,“ komentoval ředitel DPMB Jan Seitl.
Pokud by se objevil vytrvalý déšť, policie s organizátory připravili náhradní parkování na Staré dálnici. Na silnice v takovém případě vyjede i záložní autobusová linka P mířící z Bystrce přes Veselku k okruhu.