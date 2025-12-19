Přetížené vozy ničí provizorní most v Břeclavi. Můžeme ho zavřít, varují silničáři

Autor:
  12:47aktualizováno  13:33
Minimálně 35 kilometrů dlouhá objížďka čeká řidiče, pokud Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uzavře provizorní mostní konstrukci na hlavním tahu přes Břeclav. Ta je v provozu od konce léta, kdy se dělníci pustili do demolice starého mostu, který byl už ve špatném stavu. ŘSD hrozí uzavřením, protože po konstrukci jezdí přetížené nákladní vozy.

„Zejména v poslední době zaznamenáváme na mostu průjezdy nákladních vozidel, která jsou enormně přetížena,“ uvedla za ŘSD Lucie Trubelíková.

Řidiči v Břeclavi musí dnes jezdit po provizorní konstrukci, nový most se staví. (podzim 2025)
Demolice mostu v Břeclavi (září 2025)
Snímek zahájení demolice mostu v Břeclavi v září 2025
Řidiči v Břeclavi musí dnes jezdit po provizorní konstrukci, nový most se staví. (podzim 2025)
7 fotografií

Tyto informace jim prý hlásí dělníci, kteří staví nový most a kteří si příliš těžkých vozů na provizorní konstrukci hned vedle sebe všímají. Provizorní most je podle ní dimenzovaný tak, aby odolal stejnému náporu jako ostatní mosty na silnicích první třídy.

Přetížené vozy ale provizorní konstrukci poškozují podobně jako silnice kdekoliv jinde. „Pokud by došlo k poškození provizoria, následná oprava by byla pro řidiče vzhledem k jeho uzavírce velmi nepříjemná,“ upozornila Trubelíková.

Jak doplnila, běžná zatížitelnost je 32 tun, maximální pak odpovídá dvěma na mostě samostatným vozidlům, z nichž každé váží nejvýše 48 tun.

Sítě nepomohly. Demolice mostu v Břeclavi se odkládá, hnízdí na něm vlaštovky

Řidiči by totiž museli v případě uzavření jet po silnici před Valtice, Lednici a Podivín, a to i místní. Jiná cesta přes odlehčovací koryto řeky Dyje totiž nevede. „Záleží nám proto na tom, aby mostní provizorium zůstalo v pořádku a plně průjezdné,“ sdělil starosta Břeclavi Svatopluk Pěček (ANO).

Silničáři i břeclavská radnice požádali o spolupráci policisty a Inspekci silniční dopravy, aby ve zvýšené míře dohlíželi na to, jak těžké vozy tudy jezdí. Řidiče hlídají i kamery, protože tudy zároveň musí jet maximálně 30 kilometrů v hodině. Vyšší rychlost most taky poškozuje.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zjizvená čtvrť v Brně dostane unikátní vizáž. Těžké zásahy komunismu zacelí velké úpravy

Vítězný návrh ateliéru Gogolák + Grasse oslovil porotu urbanistické soutěže...

Nevzhledné okolí točny v místní části Komárov a dopravní průtah z centra směrem na Bratislavu by měly dostat nový háv. Městská část Brno-jih vyhlásila na konci května urbanistickou soutěž a její...

Stavba Nového Dornychu u brněnského nádraží dosáhla ve třinácti metrech svého dna

Na budoucím centru Dornych dosáhli stavbaři nejnižšího bodu dna stavební jámy....

Nejnižšího bodu přibližně 13 metrů pod povrchem dosáhla stavba šesti budov Nového Dornychu, který u brněnského hlavního nádraží staví developerská společnost Crestyl. Je hotová obvodová stěna...

Poškodili jste most, tak plaťte. České dráhy posílají do Brna předžalobní výzvu

Dělníci pracují na poškozeném mostě, aby na něj mohli umístit provizorní...

Nečekané zhoršení stavu železničního mostu u ulice Uhelná v Brně těsně před Vánoci v roce 2022 vedlo k mimořádným změnám na železnici a zavedení náhradních autobusů. Dopravce je však teď chce...

Sevřená aréna bez stožárů. Brno ukázalo, jak by mohl vypadat stadion na Srbské

Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.

Zatímco fotbalová Zbrojovka s novým majitelem Vojtěchem Kačenou sní o stavbě nového fotbalového stadionu za Lužánkami, Brno chystá modernizaci stávajícího stánku na Srbské. Ten dnes slouží právě...

Afričana vzali na univerzitu, vízum nemá. Znalostní test k oboru na úřadě nezvládl

Premium
ilustrační snímek

Ghaňan Iddrisu Abdulai se ucházel o studium na Vysokém učení technickém v Brně (VUT). Chtěl si rozšířit vzdělání prestižním evropským titulem a nabízela se jediná varianta – nastoupit na placený obor...

Přetížené vozy ničí provizorní most v Břeclavi. Můžeme ho zavřít, varují silničáři

Řidiči v Břeclavi musí dnes jezdit po provizorní konstrukci, nový most se...

Minimálně 35 kilometrů dlouhá objížďka čeká řidiče, pokud Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uzavře provizorní mostní konstrukci na hlavním tahu přes Břeclav. Ta je v provozu od konce léta, kdy se...

19. prosince 2025  12:47,  aktualizováno  13:33

Ohňostroj má přednost, řeklo město. A zrušilo záchytnou stanici pro psy

Ve Psím útulku Ostrava se starají o osm štěňat, pět fen a tři psy. (listopad...

Svérázným způsobem obešli v Kyjově na Hodonínsku nové předpisy, které od prosince zpřísnily pravidla odpalování rachejtlí. Kvůli novoročnímu ohňostroji na náměstí tamní politici zrušili stanici pro...

19. prosince 2025  11:30

Nebezpečný manévr. Auto zkřížilo cestu tramvaji, uvnitř se zranila seniorka

Policie pátrá po řidiči, který ohrozil tramvaj. Zranila se seniorka.

Nečekaný manévr šoféra bílé octavie, který začal v Brně těsně před tramvají odbočovat, sice nedopadl srážkou obou vozů. V tramvaji se ale kvůli jejímu prudkému brždění pádem zranila cestující...

19. prosince 2025  11:06

Zubní změna v Brně. Akutní péče se přesune ke svaté Anně, doba se zkrátí

Nová brněnská zubní pohotovost bude sídlit v budově S areálu Fakultní nemocnice...

Posledních šestnáct let byli lidé z Brna a okolí zvyklí chodit v případě akutní bolesti zubů mimo běžnou ordinační dobu stomatologů na pohotovost do Úrazové nemocnice v centru Brna. Od Nového roku se...

19. prosince 2025  5:03

Poškodili jste most, tak plaťte. České dráhy posílají do Brna předžalobní výzvu

Dělníci pracují na poškozeném mostě, aby na něj mohli umístit provizorní...

Nečekané zhoršení stavu železničního mostu u ulice Uhelná v Brně těsně před Vánoci v roce 2022 vedlo k mimořádným změnám na železnici a zavedení náhradních autobusů. Dopravce je však teď chce...

18. prosince 2025  15:03

V Brně zachrání vzácné torzo domu ze 13. století, z jámy jej přemístí do atria sálu

Překvapivý nález přízemí domu, který archeologové datují do 13. století,...

Překvapivý nález přízemí domu, který archeologové datují do 13. století, neskončí nikde v hromadě suti, ale město se jej společně s experty pokusí zachránit. V místě nálezu totiž vzniká v Brně roky...

18. prosince 2025  14:11

Část nelegálního odpadu se z Brna vrací do Německa, o zbytku rozhodnou v lednu

Specializovaná firma nakládá německý odpad z nelegální skládky v brněnských...

Najatá firma začala ve čtvrtek z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích odvážet část odpadu zpět do Německa. Půjde o 35 tun karbonového prachu, který je naložený ve velkoobjemových vacích....

18. prosince 2025  11:12,  aktualizováno  13:44

Afričana vzali na univerzitu, vízum nemá. Znalostní test k oboru na úřadě nezvládl

Premium
ilustrační snímek

Ghaňan Iddrisu Abdulai se ucházel o studium na Vysokém učení technickém v Brně (VUT). Chtěl si rozšířit vzdělání prestižním evropským titulem a nabízela se jediná varianta – nastoupit na placený obor...

18. prosince 2025

Policista zastřelil agresora v Ivančicích. Oprávněný zákrok, uzavřela inspekce

Dům v Ivančicích, kde policista zastřelil ozbrojeného muže. (30. července 2025)

Policista, který v červenci v Ivančicích na Brněnsku zastřelil agresivního muže, použil zbraň oprávněně. Útočník ohrožoval ostatní lidi nožem s dlouhou čepelí. V rodinném domě předtím zranil tři...

18. prosince 2025  11:45

Developer pomohl Brnu vykoupit pozemky, teď od města získá lukrativní parcely

Páteří nové brněnské čtvrti Trnitá se po přesunu hlavního nádraží stane široký...

Pochvaly a slova vděku od vrcholných politiků Brna směřovaly k developerovi, který městu pomohl vykoupit pozemky pro výstavbu protipovodňových opatření. Soukromníkovi za ně dokonce zaplatil víc, než...

18. prosince 2025  5:23

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vlak na Vyškovsku srazil člověka, na místě zemřel. Provoz na trati stál

ilustrační snímek

V Bučovicích na Vyškovsku srazil ve středu večer vlak muže, který svým zraněním na místě podlehl. Příčinu nehody policisté vyšetřují, řekl jejich mluvčí Petr Vala. Provoz na trati z Brna do Uherského...

17. prosince 2025  19:40,  aktualizováno  20:13

Pervitin, samopaly i šavle. Policisté kromě varny objevili také rozsáhlý arzenál

Policisté v rodinném domku u Ivančic na Brněnsku objevili vedle varny pervitinu...

Překvapení čekalo na policisty v malém rodinném domku u Ivančic na Brněnsku. Vedle varny pervitinu, kterou očekávali, totiž objevili také rozsáhlý zbrojní arzenál včetně tří samopalů nebo šavlí....

17. prosince 2025  16:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.