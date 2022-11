Opravu mostu v Brně spustí až v lednu, už teď zaznívají obavy z objížděk

„Zhotovitel zahájí práce na mostě samotném reálně začátkem ledna,“ hlásí koordinátorka dopravních staveb Vlasta Jágerová.

To potvrzuje i brněnský šéf ŘSD David Fiala. „V prosinci provede firma přípravné práce, jako je třeba zajištění přístupových cest ke stavbě. Na hlavním objektu, tedy mostě, však začne fyzicky pracovat až v lednu. V té době dojde i k omezením v dopravě,“ nastiňuje.

O pozdějším spuštění uzavírky v souvislosti s rekonstrukcí mostu informoval v úterý na svém webu cestující brněnský dopravní podnik. Omezení v hromadné dopravě se dotkne autobusových linek 44, 84 a N89.

S uzavírkami budou muset řidiči počítat na části komunikací mimoúrovňové křižovatky ulic Otakara Ševčíka a Ostravská, které jsou nutné pro hlavní stavební práce první etapy opravy.

Po dobu dvanácti měsíců neprojedou po zavřené polovině mostu na straně blíže centru města, tedy ve směru z Židenic do Černovic. Zavřené budou i přilehlé rampy. Provoz na druhé půlce konstrukce bude zúžený do omezeného režimu jednoho jízdního pruhu v každém směru.

Jisté každopádně je, že kvůli plánovaným dopravním omezením se budou muset řidiči obrnit trpělivostí. V oblasti se dají očekávat kolony i kvůli tomu, že nastane souběh dvou velkých dopravních staveb na hlavním průtahu ze severu na jih Brna přes jeho východní část.

Už od loňského léta dělníci pár kilometrů od mostu staví část městského okruhu na Tomkově náměstí, kde zůstanou až do konce roku 2024. Řidiči místem v současnosti projíždějí omezeně po mostním provizoriu.

Navíc na jeden lednový týden je v plánu zúžení provozu na půlku. Hrozí přitom termínová kolize se začátkem opravy na Otakara Ševčíka. „V takovém případě dám nesouhlasné stanovisko,“ avizuje Jágerová. Její vyjádření je však pouze doporučující.

Buď kolony, nebo opravy

Jít cestou opravy mostu v současné době, a to i za cenu omezení a kolon, preferuje brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS). „Jinak dá ŘSD peníze jinam, s tím nemá problém. Chápu, že je musí proinvestovat. Už loni jsme jim zatrhli opravu Pisáreckého tunelu asi za tři sta milionů,“ poznamenává Kratochvíl.

K usměrnění dopravy dopomohou objízdné trasy vytyčené silničáři. Pro vozy do šesti a půl tuny povedou primárně zřejmě po Žarošické a Jedovnické ulici okolo Vinohrad.

Silničáři kvůli tomu upraví nastavení semaforů v křižovatce Svatoplukovy a Rokytovy ulice, na niž navazuje Žarošická. „Posílí se tím levé odbočení směrem do Rokytovy,“ předesílá mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová.

„Snad to silnice vydrží“

S tímto trasováním však nesouhlasí vinohradská radnice kvůli obavám, že silnice není na takový nápor připravená. „Už teď se na ní při hustější dopravě tvoří kolony. Je otázkou, zda je nachystaná na takový silný provoz v dalších deseti letech. Doufáme, že vydrží a nebudou v ní vznikat díry, jinak budou kvůli opravě Vinohrady odříznuté,“ zmiňuje místní starostka Jitka Ivičičová (KDU-ČSL).

Její starosti navíc násobí obavy, že zvýšené množství aut bude okolo tamního sídliště projíždět i po dokončení opravy mostu na Otakara Ševčíka do doby, než se doprava přesune do plánovaného tunelu vedoucího skrz kopec pod čtvrtí. Státní silničáři však začnou v příštím roce teprve razit průzkumnou štolu.

Židenickým zase dělá vrásky na čele ve spojitosti s rekonstrukcí mostu dlouhodobě špatný stav vodovodu v extrémně dopravně vytížené Gajdošově ulici. Po ní dnes vede hlavní průtah, spojuje ulici Otakara Ševčíka a Tomkovo náměstí.

Potrubí je staré už téměř sto let, v nedávné době na něm navíc došlo k několika haváriím, jež ovlivnily i průjezd aut. Pokud by znovu prasklo v době mostní opravy, byl by to další zásah do už tak příliš husté dopravy v lokalitě.

Rekonstrukce mostu odstartuje pro brněnské dopravní stavby nezvykle v zimních měsících. Nejen ze strany řidičů proto mohou vyvstávat obavy, zda kvůli klimatickým faktorům, jako jsou velice nízké venkovní teploty či extrémní příval sněhu, nehrozí dočasné přerušení prací, zatímco silnice budou rozkopané.

Podle Jágerové však taková situace nastat nemá. „Byli jsme ujištěni, že práce se přerušovat nebudou. Počasí by nemělo mít vliv na termín jejich dokončení,“ vysvětluje.

Původně měla celá oprava trvat čtyři roky, ŘSD se ale povedlo vysoutěžit dvouletý termín. Náklady jsou 420 milionů korun.