Šlendrián v Brně. Postavili široký podjezd, ale jen úzkou cestu

Když letos v zimě začala rekonstrukce železničních mostů v Brně, počítali všichni s tím, že nové konstrukce rovněž umožní stavbu širší a díky tomu i bezpečnější komunikace.

Ostatně o doslova souběžné investici ze strany Brna ve spolupráci se Správou železnic se psalo i v tiskové zprávě.

„Rozpětí zrekonstruovaných mostů bude respektovat budoucí šířkové uspořádání místní komunikace pod nimi, její součástí budou kromě dvou jízdních pruhů rovněž dvojice cyklopruhů a chodníků. Zároveň se dosáhne minimální podjezdné výšky pod mosty 3,9 metru,“ popisovali železničáři letos v únoru.

Teď ale práce na mostě končí a pod ním vzniká něco, co místní ani židenický starosta Petr Kunc (nez.) nečekali a nechápou. Silnice se totiž obnovuje v původním úzkém pásu a po obou stranách jsou nelogicky široké a nevyužité plochy. V Brně hojně skloňovaná koordinace staveb tak opět vzala za své.

Kdo za nynější nesmyslnou podobu podjezdu může? Správa železnic podle Kunce jen těžko. Státní organizace totiž měla na starost jen opravu mostů, nikoli cesty pod ní, a protože se nepřidalo Brno s rozšířením silnice, jak se píše i v tiskové zprávě, vozovka, která není v majetku železničářů, se jen vrátila do původní úzké podoby.

Takže odpovědnost je na Brněnských komunikacích, které mají ve správě silnice? Městská firma jakékoliv pochybení odmítá. „Naše společnost na základě příkazní smlouvy s městem Brnem obdržela pověření k zahájení této akce 31. srpna s tím, že předmětnému prostoru předchází investiční akce Brněnských vodáren. Práce Brněnských komunikací tedy naváže na tuto akci,“ prohlásila mluvčí městské firmy Vladimíra Navrátilová a ukázala na magistrát.

Ten však kolečko uzavírá a vrací odpovědnost zpět Správě železnic. „Oprava komunikace nebyla z pohledu Správy železnic vyvolanou investicí. Na základě dokumentace, kterou Správa železnic předala městu, vznikl letos investiční záměr, který navrhuje rozšíření komunikace. Součástí akce je vybudování odvodnění komunikace, které v současnosti chybí,“ uvedl náměstek pro investice René Černý (ANO).

„Proto je třeba vybudovat novou kanalizaci a její napojení na stávající, což bude zkoordinováno s opravou kanalizace v režii Brněnských vodáren, která je připravována poblíž v ulici Filipínského a části Šámalovy,“ dodal Černý.

Oprava se protáhne na dva roky

Podle Kunce to bude ale v takovém případě trvat dva roky. To ostatně potvrzuje i magistrát, který předpokládá zahájení stavby a rozšíření silnice ve druhé polovině roku 2023, nebo 2024. Židenický starosta, který se na situaci doptával na magistrátu, se přitom dozvěděl, že k úpravám má dojít příští rok na jaře.

Z podoby podjezdu jsou ovšem překvapení i v dopravním podniku, který tudy mimo aktuální opravy jezdí s autobusy. „Podjezd pod železničním mostem na ulici Šámalova bude sice široký, ale stavebním uspořádáním komunikace to zůstává zúženo. Takže to bude pouze přehledné, ale jinak se zachová původní stav. Je to změna, kterou jsem dříve nezachytil,“ sdělil dopravní ředitel Jan Seitl.

Kunc se navíc zamýšlí nad tím, zda úprava nemůže řidiče zmást a místo tak nemůže být nebezpečné.