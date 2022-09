VIDEO: Most v Blansku už překlenuje řeku, vysunutí kolosu zabralo deset dní

Stavbaři most svařili na pravém břehu řeky. V noci z pondělí 22. na úterý 23. srpna jej pak začali vysouvat na druhou stranu Svitavy, což trvalo do 1. září. Most se pohyboval pouze v noci, aby nebyl nepřerušil provoz hlavního železničního koridoru z Brna do České Třebové.

„Nyní nás čeká spouštění mostu na úroveň kruhového objezdu, nasazování na stálá ložiska a napojení na betonová předpolí. Práce nabraly zpoždění, ale termín otevření mostu v prosinci letošního roku se snažíme držet,“ nastiňuje stavbyvedoucí firmy Metrostav DIZ Robert Škarecký.

Potřeba je také demontovat pomocnou výsuvnou dráhu a doplnit ocelová táhla, zábradlí i další části. Ve finále se celý most napojí na obou svých koncích na kruhové objezdy, k nimž dělníci na každé straně vybudují čtyřicetimetrová betonová předpolí.

Okružní křižovatka ve Svitavské ulici je již dokončená, ta na Starém Blansku v ulici Brněnská se souběžně buduje.

Přemostění Svitavy se v Blansku plánovalo několik desetiletí. Pohyb mezi oběma částmi města dosud zajišťoval železniční přejezd, který však byl během vlakové špičky víc uzavřený než otevřený, což komplikovalo dopravu a vedlo ke kolonám, které blokovaly i průjezd hlavním průtahem Blanska.