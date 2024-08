Část brněnského „Manchesteru“ bude památkou, plány s areálem vlastník překope

Návrh na vytvoření ochrany pro část budov předložili památkáři v reakci na to, že investor chtěl původně všechny staré stavby zbourat a místo nich postavit moderní obytnou čtvrť. Tento plán se nelíbil ani městu. Následné posuzování trvalo úředníkům přes tři roky.

„Šlo o velmi složité správní řízení včetně náročného vyhodnocování rozsáhlých stavebně-technických průzkumů industriálních objektů a dalších vlastníkem dodaných posudků,“ vysvětlila zdlouhavost procesu mluvčí ministerstva Petra Hrušová.

A ministerstvo jim teď vyšlo vstříc, kulturní ochranu v bývalé Mosilaně poblíž historického centra Brna získaly tři objekty. Jedná se o hlavní správní budovu s průčelím do ulice Špitálka, bývalou barvírnu s odvětrávacími střešními otvory a někdejší parní strojovnu, která stojí mezi ikonickými cihlovými objekty s červeným nátěrem.

„Jejich prohlášení za kulturní památku plně respektujeme, závěry zahrneme do svých dlouhodobých plánů. Zpamátněné budovy poslouží ke kulturním, vzdělávacím a společenským účelům,“ prohlásil za investora Jiří Filip.

Mapa objektů v areálu Mosilany, které jsou kulturní památkou a které nikoli.

Podle památkáře Tomáše Víchy je rozhodnutí úředníků nutným předpokladem k uchránění kulturně historických hodnot části Mosilany a k zachování paměti na textilní výrobu ve městě. Právě tento obor byl pro Brno v minulosti velmi významný a umožnil jeho rozvoj.

Počátky textilní výroby v bývalé Mosilaně poblíž historického centra Brna sahají až do 19. století. Fungovaly tam tři velké továrny, které se v roce 1949 sloučily do rozlehlého průmyslového celku. Pozůstatky slavného moravského Manchesteru zůstaly v lokalitě dodnes.

„Zpamátnění lze vnímat jako příležitost pro zachování genia loci i vytvoření zajímavého prostředí, kde se potkává staré s novým, což bývá vítané. V případě plánované obytné čtvrti s potřebným zázemím může jít také o zatraktivnění projektu s potenciálem lepšího ekonomického zhodnocení. Něčím zajímavé a výjimečné místo je atraktivnější než uniformní výstavba bez identity,“ míní odborník z brněnské pobočky Národního památkového ústavu.

Kvůli plánům na kompletní přeměnu Mosilany takzvaně od podlahy bili před třemi lety na poplach také odborníci, kteří vytvořili spolek Za Brno. Historik Michal Doležel jako jeden z jeho iniciátorů je za zpamátnění alespoň tří budov rád. „Jedinečnost Mosilany spočívá ve výrazné paměťové stopě na lidi a firmy, které tam vlastnily budovy. Jeden z posledních stojících objektů měli Tugendhatovi, pro něž byla tato továrna zdrojem ekonomického zisku,“ uvedl Doležel.

Chystá se výstavba bytů včetně nájemních

Na přeměně zašlého brownfieldu na moderní čtvrť hodlá vlastník navzdory zpamátnění budov pracovat dál. „Vnímáme celkový historický odkaz místa, a zároveň také potřebu obnovy klíčového brněnského brownfieldu. Jsme přesvědčeni, že nová podoba chátrajícího areálu přinese Brňanům nejen tolik potřebné bydlení, ale i prostor pro kulturně společenské a sportovní aktivity,“ ujistil Filip.

Kromě komerčního bydlení se počítá také s nájemním. V plánu je využít Svitavský náhon a jeho okolí, které jsou dnes značně zanedbané. „Hodnota areálu a jeho potenciál tkví především v jeho poloze – blízkosti centra a návaznosti na nové přestavbové čtvrti. Unikum, které je potřeba podpořit a rozšířit, je Mlýnský náhon a navazující zeleň, která širšímu okolí chybí. Věřím, že novou zástavbou tam vznikne příjemné místo k životu s jedinečnou atmosférou,“ řekl architekt Pavel Bainar ze studia AiD team, které předloni navrhlo nejvíce inspirující urbanistické řešení areálu.

Podle památkářů existují mnohé úspěšné příklady konverzí, tedy přeměn bývalých průmyslových areálu na místo sloužící novému využití při zachování a opravě původních budov. Bývalé textilní továrny takhle přetvořili třeba za hranicemi v polské Lodži nebo v Bratislavě. „Oceňovaná aktuální konverze bývalých městských jatek je v Ostravě, kde vznikla galerie Plato,“ přidal další příklad Vícha.

Červený symbol areálu zbourat můžou

Jak bude vlastník Mosilany mimo zpamátněné domy dál postupovat, není v tuto chvíli jasné. Disponuje každopádně demoličním výměrem na všechny objekty v areálu, které nemají ochranu. V ohrožení se tak ocitá mimo jiné i dvojice červených cihlových budov, které se staly symbolem Mosilany.

Jejich delší budoucnosti nepomáhá ani špatný stavebně technický stav, který umožňuje využití nanejvýš jako sklady.

„Právě u těchto budov ale vnímám velkou hodnotu. Myslím si, že by bylo technicky řešitelné jejich zachování, ale pochopím, že to není možné, pokud investor doloží, že jsou ve špatném stavu. Dokážu se pak ztotožnit s tím, že by vznikly jejich repliky, ale s původními konturami,“ zmínil náměstek brněnské primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL), který se před třemi lety za město postavil proti plánu na plošnou demolici. K zemi šel nedávno zhruba padesátimetrový komín.