Brněnský principál městského divadla Moša slaví sedmdesátiny. A stále nekončí

  10:39
Předloni slavil Stanislav Moša 20 let Hudební scény, loni 80 let Městského divadla Brno, které už více než tři dekády úspěšně vede. A jsou tu další kulatiny, tentokrát osobní. Režisér, libretista a také skvělý manažer oslaví ve čtvrtek 12. února 70 let.
Stanislav Moša v hledišti Hudební scény Městského divadla Brno, která se...

Stanislav Moša v hledišti Hudební scény Městského divadla Brno, která se otevřela v roce 2004. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Stanislav Moša v hledišti Hudební scény Městského divadla Brno, která se...
Stanislav Moša ve foyeru Hudební scény Městského divadla Brno, kde si lidé...
Stanislav Moša zná své divadlo už 42 let. Prožil v něm rekonstrukci i budování...
Stanislav Moša je ředitelem Městského divadla Brno už 25 let.
24 fotografií

„Plánuji vést divadlo určitě ještě několik let. A přestože moje žena by si to už asi představovala jinak, já ještě u divadla nekončím,“ prohlásil principál loni v rozhovoru pro iDNES.cz.

Rodák z Nového Jičína souběžně s ukončením studia režie na JAMU v roce 1983 dostal nabídku angažmá jako dramaturg do tehdejšího Divadla bratří Mrštíků. V září 1990 byl jmenován uměleckým šéfem a od ledna 1993 je ředitelem. V červnu téhož roku se z divadla bratří Mrštíků stalo současné Městské divadlo Brno.

„Na konci 80. let jsem dostal nabídku z Národního divadla v Praze, kde jsem režíroval na Nové scéně. Chystal jsem už rodinu na to, že půjdeme buď do Prahy, nebo do zahraničí, odkud jsem dostával taky nabídky. Do toho přišla revoluce a pro mě bylo lákavé využít nabídky řídit si divadlo po svém, takže jsem zůstal v Brně,“ přiblížil svou volbu.

První léta v ředitelském křesle byly těžké. Lidé po revoluci do divadla moc nechodili. „Hned v prvním roce jsem musel třikrát předstoupit před zaměstnance divadla a říct, že máme na účtu nulu a nedostanou výplatu,“ přiznal Moša.

Stanislav Moša v hledišti Hudební scény Městského divadla Brno, která se otevřela v roce 2004.
Stanislav Moša v hledišti Hudební scény Městského divadla Brno, která se otevřela v roce 2004.
Stanislav Moša ve foyeru Hudební scény Městského divadla Brno, kde si lidé mohou prohlédnout model této oceňované stavby.
Stanislav Moša zná své divadlo už 42 let. Prožil v něm rekonstrukci i budování hudební scény.
24 fotografií

Zásadní byly termínované herecké smlouvy na jeden rok, které zavedl už na začátku svého působení. „Z 48 lidí jsem pak po roce smlouvu 18 z nich neprodloužil. Pak přišli noví kolegové z Mahenovy činohry Zdeněk Junák, Zdena Herfortová, Jiří Dvořák, vzal jsem do angažmá své žáky z JAMU, a najednou se to začalo přetavovat,“ vzpomínal loni v létě s tím, že zůstali lidé, kteří drží palce jeden druhému a jsou výsostní profesionálové.

Od premiér Manon Lescaut a West Side Story v roce 1996 bylo divadlo prakticky vyprodané. Termínované smlouvy pro umělecké zaměstnance zde platí dodnes. „Je to tvrdé, ale spravedlivé. Děláme umění, nejsme továrna,“ řekl ředitel.

Muzikály, které stále táhnou

Na lístky se pak u pokladny stály dlouhé fronty, které táhly z Lidické směrem k Moravskému náměstí. A Moša přišel s nápadem, na první pohled z říše sci-fi, realizovat soudobou Hudební scénu, tedy postavit druhou divadelní budovu MdB.

A povedlo se. Slavností otevření s muzikálem Hair se uskutečnilo 2. října 2004.Vznikla tak dvorana obklopená divadelními budovami. Proměnu teď završí přestavba domu na adrese Lidická 18, který kvůli špatnému technickému stavu čeká demolice. Na jeho místě získá nové zázemí mimo jiné muzikálová školička pro děti.

Stanislav Moša ve foyeru Hudební scény Městského divadla Brno, kde si lidé mohou prohlédnout model této oceňované stavby.

Stanislav Moša je vyhledávaným režisérem, který má na svém kontě více než 180 inscenací, a to nejen v divadlech českých, ale i v zahraničí. Co se týče činohry, za zmínku určitě stojí Shakespearovy inscenace Benátský kupec, Král Lear či Molièrův Lakomec v hlavní roli s Boleslavem Polívkou. Nejnověji na Činoherní scéně diváky baví Lazebník sevillský v titulní roli s Michalem Isteníkem.

Vlajkovou lodí MdB se pod Mošovým vedením staly muzikály. Jako režisér je podepsán pod takovými „peckami“ jako My Fair Lady (ze Zelňáku), Čarodějky z Eastwicku, Sugar! (Někdo to rád horké), Chicago, Horečka sobotní noci či nejnověji Les Misérables.

Nejdražší možné vstupné, přes 150 repríz, přísná pravidla. Do Brna se vracejí Bídníci

Pod jeho režijní taktovkou vznikaly i muzikály jako West Side Story, Cabaret, Jesus Christ Superstar a další, které se hrály také v mezinárodních obsazeních v mnoha evropských městech. Moša je rovněž tvůrčím autorem jako libretista, textař a dramatik.

S brněnským Chaplinem dobývá Švýcarsko

Spolu s Petrem Ulrychem napsal například muzikálové balady Radúz a Mahulena či Koločava. Nejvýraznější tvůrčí tandem již více než třicet tvoří s hudebním skladatelem Zdenkem Mertou, s nímž vytvořil například Sny svatojánských nocí a nejnověji pak pohádkový muzikál Pohádka o živé vodě.

Zpěvák, herec a režisér Petr Gazdík (vlevo) a Stanislav Moša, ředitel a režisér Městského divadla Brno (červen 2025)

A sedmdesátiletý principál rozhodně neplánuje zvolnit tempo. V květnu začne ve Walenstadtu ve Švýcarsku zkoušet muzikál Chaplin, který v Brně uvedl v roce 2017. „Ve Švýcarsku to bude mít zvláštní kouzlo. Charlie Chaplin tam strávil posledních 24 let svého života,“ řekl Moša.

Představení se bude hrát pod širým nebem u jezera Walensee, v kulisách alpských štítů. Pro „své“ divadlo pak na příští sezonu chystá dramatizaci Balzacova románu Šagrénová kůže a režírovat má také madridskou inscenaci Carmen v New Yorku.

Zbývá dodat, že láska k divadlu se u Mošů dědí. Dcera Zuzana Čtveráčková je podepsána pod uměleckými překlady mnoha divadelních her a na scéně jsou jako doma i dvě vnučky, které září v dětských rolích.

Aktuální ředitelský mandát Stanislava Moši končí v roce 2028. Už tuší, kdo by jej mohl nahradit, jméno ale prozradit nechce. „Mohl by to být ‚polibek smrti‘.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na svahu u silnice stojí holčička, zburcoval řidič policii. Výjezd dopadl překvapivě

Figurína dívky u silnice zmátla řidiče.

Pomoct děvčeti v nesnázích vyjížděli ve čtvrtek brzy ráno jihomoravští policisté. U silnice nedaleko Pozořic na Brněnsku je viděl stát řidič, který tudy kolem čtvrté ráno projížděl. Na stejném místě...

Šofér po smyku přistál ve vinohradu, údaj na alkoholtesteru zaskočil i policisty

Třiapadesátiletý řidič pod vlivem alkoholu skončil na Břeclavsku se svým autem...

Na opilé řidiče jsou policisté zvyklí, ale občas i oni nevěřícně kroutí hlavou. Takový byl případ padesátníka, který minulý týden dostal na Břeclavsku smyk a se svým autem skončil ve vinohradu. Poté...

Silnice plné kráterů. Je to nejhorší za poslední roky, líčí cestáři

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)

Letošní zima na silnicích tvrdě úřaduje. A ačkoliv ještě neskončila, je stav jihomoravských vozovek už teď horší než za celé zimní období v nedávné minulosti. Z běžných výtluků se stávají rovnou...

Hledá se ztracená socha z vily Löw-Beer v Brně. Nálezce dostane milion

Vstupní hala vily se sochou od Antonia Tantardiniho. Snímek pochází asi z 20....

Potomci významného brněnského průmyslníka a filantropa Augusta Löw-Beera vypsali odměnu ve výši jednoho milionu korun za nalezení ztracené sochy, která zmizela z vily v ulici Hlinky 132 v Pisárkách....

Vize se rozplynula. Futuristická čtvrť v Brně nebude, místo ní postaví školu

Návrhy chytré brněnské čtvrti Špitálka slibovaly místo se spoustou zeleně či...

Domy se zelení či sportovišti na střechách plánovalo Brno téměř deset let v dnešní západní části teplárenského komplexu na Špitálce. Dokonce se ve vizualizacích počítalo s využitím chladicí věže jako...

Brněnský principál městského divadla Moša slaví sedmdesátiny. A stále nekončí

Stanislav Moša v hledišti Hudební scény Městského divadla Brno, která se...

Předloni slavil Stanislav Moša 20 let Hudební scény, loni 80 let Městského divadla Brno, které už více než tři dekády úspěšně vede. A jsou tu další kulatiny, tentokrát osobní. Režisér, libretista a...

12. února 2026  10:39

Stoka opět u soudu. Systém fungoval už dříve, řekl klíčový svědek korupční kauzy

Podnikatel Petr Kalášek si jako jeden z mála přišel rozsudek v kauze Stoka...

Krajský soud v Brně projednává poslední části korupční kauzy Stoka, v níž jde podle obžaloby o ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed a městských firmách. Dnes řeší obžalované podnikatele...

12. února 2026  9:37,  aktualizováno  10:16

Vřava ve znojemské nemocnici. Uznávaný primář končí, kritizuje vedení

Takhle to v okolí znojemské nemocnice vypadá dnes.

Lékaře i obyvatele Znojemska nepříjemně zaskočila zpráva o rezignaci lékaře Zdeňka Monharta, který se po patnácti letech vzdal postu primáře interny a urgentního příjmu ve znojemské nemocnici....

12. února 2026  5:42

Oprava výtluků, která vydrží roky. Silničáři u Brna sází na speciální technologii

Cestáři pod hlavičkou Ředitelství silnic a dálnic využívají k opravě výtluků...

Standardní oprava výtluků je hotová během pár desítek minut. Jenže silničáři se pak na stejné místo často musejí vracet po krátké době znovu, zvlášť v letošní zimě. Cestáři pod hlavičkou Ředitelství...

11. února 2026  16:12

Šofér po smyku přistál ve vinohradu, údaj na alkoholtesteru zaskočil i policisty

Třiapadesátiletý řidič pod vlivem alkoholu skončil na Břeclavsku se svým autem...

Na opilé řidiče jsou policisté zvyklí, ale občas i oni nevěřícně kroutí hlavou. Takový byl případ padesátníka, který minulý týden dostal na Břeclavsku smyk a se svým autem skončil ve vinohradu. Poté...

11. února 2026  14:01

Cizinci pomocí SMS kradli identity a zakládali úvěry, škoda je přes 10 milionů

ilustrační snímek

Jihomoravští policisté v lednu zadrželi dvojici cizinců, která podle kriminalistů od roku 2024 pomocí speciálního zařízení rozesílala podvodné SMS s phishingovými odkazy. Prostřednictvím nich...

11. února 2026  13:43

Novorozená holčička trpěla hladem i bolestí, k lékaři ale nešli. Pár viní z utýrání

Žena čelí obžalobě, že spolu s bývalým přítelem utýrala svou novorozenou dceru....

Krajský soud v Brně dnes začal neveřejně projednávat případ úmrtí novorozence z února 2024, obžalobě z týrání čelí matka a její bývalý přítel. Podle obžaloby hrubě zanedbávali výživu a hygienu...

11. února 2026  12:23

Fašank umí jít s dobou. Do průvodu už smí ženy a může se objevit i Superman

Masopustní průvod plný krojovaných účastníků i rozličných masek prošel také...

Masopustní veselí vrcholí v těchto dnech na celé jižní Moravě. Fašank, jak se tomuto období také říká, trvá od svátku Tří králů do Popeleční středy, která letos připadá na 18. února. Programy akcí...

11. února 2026  10:52

Menší obce chtějí stavět dostupné byty, na státní pomoc dosáhnou jen některé

V Pohořelicích na Brněnsku chtějí postavit dům se zázemím pro terénní...

Jihomoravské obce chtějí postavit přes 1 100 dostupných nájemních bytů. Ne všechny však dosáhnou na státní podporu, bez které se neobejdou. V celém Česku je už vyčerpaných pět ze sedmi vyčleněných...

11. února 2026  7:40

Zkusil kvasit rajčata, teď jeho zálivky sbírají ceny. Inspiraci si přivezl z Japonska

Ocenění EY Podnikatel roku 2025 Jihomoravského kraje získal Radim Stráník.

Soškou EY Podnikatel roku 2025 Jihomoravského kraje se od dnešního večera může chlubit čtyřiatřicetiletý Radim Stráník. Tento muž teprve před necelými pěti lety rozjel svůj byznys s fermentovanou...

10. února 2026  21:11

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Kamion na D1 u Brna nedobrzdil v koloně, jeho řidič zemřel

Řidič kamionu zemřel na D1 u Brna po nárazu do kamionu před sebou. (10. února...

Na 191. kilometru dálnice D1 u Brna ve směru na Ostravu havarovaly v úterý odpoledne dva kamiony. Jeden řidič při nehodě zemřel, dalšího člověka záchranáři převezli do nemocnice. Směr na Ostravu byl...

10. února 2026  15:56,  aktualizováno  19:47

Švancara chtěl za Lužánkami fotbalové centrum, hřiště však bude jen jedno a jinde

Vizualizace plánované podoby tréninkového centra za Lužánkami.

Tréninkové centrum pro mladé fotbalisty se čtyřmi hřišti i zázemím plánoval vybudovat bývalý ligový útočník Petr Švancara na chátrajícím stadionu za Lužánkami v Brně. Jeho plán dokonce získal podporu...

10. února 2026  15:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.