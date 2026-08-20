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Moravský kras do UNESCO nepatří, jeho zařazení by byla chyba, tvrdí bývalý šéf CHKO

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  12:16
Punkevní jeskyně

Punkevní jeskyně | foto: Profimedia.cz

Rozsáhlý podzemní systém Punkevních jeskyní vázaný na ponornou říčku zahrnuje...
Rozsáhlý podzemní systém Punkevních jeskyní vázaný na ponornou říčku zahrnuje...
Rozsáhlý podzemní systém Punkevních jeskyní vázaný na ponornou říčku zahrnuje...
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Záměr zařadit část Moravského krasu, konkrétně Punkevní a Kateřinskou jeskyni spolu s propastí Macocha, mezi světové přírodní dědictví UNESCO loni prezentovalo ministerstvo životního prostředí. Bývalý dlouholetý šéf správy této chráněné krajinné oblasti Leoš Štefka to však považuje za diskutabilní nápad, který území přinese spíše rizika.

Štefka, který stál v čele CHKO v letech 1980 až 2020, srovnal Moravský kras s jinými krasovými lokalitami, které už status UNESCO mají. Například se slovinskými Škocjanskými jeskyněmi s největším podzemním kaňonem v Evropě, přeshraničním systémem Slovenského a Aggteleckého krasu nebo filipínskou podzemní řekou Puerto Princesa.

„Asi nemusím zdůrazňovat, že si území Moravského krasu cením. Konstatovat však musím, že hodnot výše uvedených krasových území podle mne nedosahuje,“ uvedl Štefka.

Podle něj oficiální materiál předložený organizaci UNESCO navíc zkresluje realitu, když tvrdí, že lokalita není ovlivněna cestovním ruchem, který je limitován, a nebyly v ní provedeny významné zásahy.

Poukazuje naopak na to, že masová návštěvnost v minulosti poškodila krápníkovou výzdobu, špatně zvolené osvětlení v 80. letech pak znamenalo „zelenou zahrádku“ kolem lamp.

Jeskyně krasu zná nazpaměť. Brigáda se Hebelkovi protáhla na půl století

Historické odstřely i ražby pro podzemní plavbu rovněž nevratně zasáhly do hydrologie Punkevních jeskyní. „Provedené práce umožnily a zatraktivnily turistické využití jeskyně, byly však jednoznačně na úkor přírody,“ poznamenal.

Vyjádření ministerstva ČTK shání.

Punkevní jeskyně vábí na krápníky i loďky, příliš početné výpravy však místy vadí

Podle bývalého šéfa CHKO je hlavní motivací návrhu snaha o další zvýšení návštěvnosti, což však považuje za chybný krok. Punkevní jeskyně jsou už dnes nejnavštěvovanější v Moravském krasu a ročně do nich zavítá přibližně 200 tisíc lidí.

„Z jiných lokalit je známo, že neúměrné zvýšení návštěvnosti přináší konflikty jak s ochranou přírody, tak i s místními obyvateli. Nejsem si jist, že toto je ta správná péče o Moravský kras,“ uzavřel Štefka.

13. července 2026
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