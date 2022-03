Na Moravském náměstí v Brně už se kope, mění se také kostel sv. Jakuba

Práce zahrnují technologie pro zachycení dešťové vody, velkou vodní plochu, doplnění zeleně a výstavbu kavárny s toaletami. Náklady mají činit 131 milionů korun.

„Novou dominantou parku se stane centrální multifunkční plocha s fontánou a vodními prvky, která bude sloužit i ke kulturnímu využití, například pro pořádání divadelních představení, koncertů nebo výstav,“ nastínil starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl (ODS).

Obnovy se dočká i zeleň v parku, do nějž se doplní další dřeviny i květinové záhony. Přibudou také herní prvky pro děti. Centrální část náměstí bude pro veřejnost uzavřená nejméně do léta, chodníky kolem však bude možné i nadále využívat.

Asi dva metry pod povrchem náměstí odborníci objevili zachovalé prostory, které mají být v budoucnu zajištěny tak, aby bylo možné pořádat jejich příležitostné prohlídky.

Práce na kostele musejí urychlit

Spolu s Moravským náměstím se dočká opravy i další významná dominanta Brna, a to jeho největší kostel svatého Jakuba na Jakubském náměstí. Před šesti lety skončila rekonstrukce jeho interiéru, letos začali řemeslníci vylepšovat jeho zevnějšek.

„Bude se opravovat střecha kostela, která má 2 500 metrů čtverečních. Na mnoha místech zatéká, což poškozuje krovy, které se také musí opravit. Dále se zrekonstruují kamenné prvky ozdob kolem kostela, které jsou v havarijním stavu a v budoucnu by mohly být nebezpečné pro kolemjdoucí. Opravy čekají i velká gotická okna – dojde k jejich výměně s tím, že zevnitř budou jednoduché vitráže,“ popsal farář svatojakubské farnosti Jan Pacner.

V devadesát metrů vysoké věži kostela vznikne ve výšce 42 metrů vyhlídka, která bude nejvyšší v historickém centru Brna.

„V báni věže vzniknou vyhlídkové otvory. Zatím šlo jít pouze ke krovům, takže návštěvníci neměli výhled. Bude to krásné místo, které by mohlo zvýšit atraktivitu kostela a přilákat další turisty,“ uvedl Pacner.

Opravy kostela vyjdou rovněž na 131 milionů korun, kvůli dotacím z Evropské unie musí být hotové už do konce příštího roku. „Původně jsme počítali s pracemi na čtyři roky, musíme to však stihnout za necelé dva roky,“ poznamenal Pacner s tím, že pokud by se podařilo vybrat peníze navíc, farnost by opravila i vzácné varhany.