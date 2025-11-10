Brno se po čtvrt století dočkalo zastávky u knihovny, tramvaje na ní ale nezastaví


  11:35
Po bezmála pětadvaceti letech debat a diskuzí se už čtenáři a návštěvníci Moravské zemské knihovny v Brně dočkají toho, že hned před budovou funguje zastávka MHD. Vůbec poprvé ji obslouží trolejbusy linek 34 a 36 v úterý 11. listopadu. U tramvají, které kolem rovněž projíždí, je ale jiná situace.
U Moravské zemské knihovny v Brně v úterý 11. listopadu 2025 začne fungovat nová zastávka MHD. | foto: DPMB

Čtyřiadvacet let je v provozu Moravská zemská knihovna v Brně a od té doby politici či brněnský dopravní podnik hovoří o tom, že zde vznikne zastávka.

Stavět se však začala až letos v souvislosti s rekonstrukcí Kounicovy ulice, u níž knihovna stojí. Oprava vozovky sice skončila již na konci letních prázdnin, ale poté se stavělo v dalších částech ulice a zastávky se otevírají po dokončení až nyní.

Kaplického blob stojí v Brně, je z něj autobusová zastávka

Zastávky poslouží nejen návštěvníkům knihovny, v sousedství jsou i budova magistrátu, právnická fakulta, Univerzita obrany i vysokoškolské koleje.

U Moravské zemské knihovny v Brně v úterý 11. listopadu 2025 začne fungovat nová zastávka MHD.

„Zastavovat na ní budou trolejbusy na linkách 34 a 36,“ hlásí dopravní podnik. Ty spojují uzel v centru města na České s městskými částmi Komín a Žabovřesky.

Každý ze spojů však jezdí zhruba po deseti minutách, častější tramvajová linka číslo 12 – jedna z nejvytíženějších v Brně – kolem knihovny prosviští jako doposud.

Nejbližšími tak zůstanou necelých 400 metrů vzdálené zastávky Rybkova, Nerudova či Klusáčkova.

15. června 2023
