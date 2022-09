Teplejší klima mění moravská vína, je v nich víc cukru i alkoholu

„Podobně jako jižní státy se i my dostáváme do stadia, kdy nám kyseliny pro svěžest především bílých vín chybí. Přikyselování je potom v podstatě nutnost ve vztahu ke stylu vína, jaký se u nás historicky vyrábí. Pokud chci vyrobit svěží ovocný styl vín, který se tady z 99 procent produkuje, tak na to potřebuju mít pikantní křupavou kyselinku,“ popisuje Mojmír Baroň, enolog a vedoucí Ústavu vinohradnictví a vinařství Mendelovy univerzity.

„Vlašáky nabíraly i dva stupně cukernatosti za týden. Když mají 25 nebo 27 stupňů, co už z toho pak chcete udělat?“