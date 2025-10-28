Evakuace 160 lidí, škoda 15 milionů. Na Brněnsku hořela technologická pec

Autor: ,
  9:18
Ve firmě v Moravanech na Brněnsku v pondělí odpoledne hořela technologická pec. Z haly se ještě před příjezdem hasičů evakuovalo asi 160 lidí. Nikdo nebyl zraněn. Škoda po požáru činí předběžně 15 milionů korun.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Hasiči měli požár pece nahlášený ve 13:20, zhruba za hodinu jej dostali pod kontrolu, kolem 15:30 ohlásili likvidaci.

„Příčinou vzniku požáru byla nepředpokládaná změna provozních parametrů,“ sdělil mluvčí hasičů Štěpán Komosný.

Hasiči při události využili i speciální hasicí zařízení Cobra. Jde o stroj, který umí navrtat do hořícího objektu otvor, tím protáhne hadici a hasí. Používá se hlavně při požárech střech.

Papež podepsal blahořečení českých kněží popravených v Babických procesech

Papež Lev XIV. podepsal dekret o blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly, popravených na základě vykonstruovaných procesů za komunistického režimu. Nyní jsou církví oficiálně prohlášeni za...

24. října 2025  13:30

Já rodím, volala zoufalá žena policistům z ucpané dálnice D1

V dramatický závod s časem se v závěru minulého týdne změnila cesta nastávajících rodičů do porodnice ve Vyškově. Při jízdě po dálnici D1 se dostali do nehybné kolony, v níž ženě začal porod. Ze...

24. října 2025  11:02

