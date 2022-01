Chtěli mě Berlín i Brom. Moravanka začala u piva, vzpomíná Jan Slabák

Vystupoval téměř po celé Evropě i Spojených státech amerických. Napsal skoro tři stovky skladeb a většinu svého života prokoncertoval. I v covidových letech odehrál Jan Slabák s Moravankou kolem čtyřicítky koncertů ročně. Loni trumpetista oslavil kulaté narozeniny svoje i své kapely a v prosinci s ní odehrál poslední koncert.

„Moravanka se dožila padesáti roků a šestnácti dnů. K tomu hraní je potřeba zdraví a já už jsem cítil, že mě to unavuje. V nejlepším se má přestat a mě moc potěšilo, že naše poslední nahrávky jsou opravdu super, klobouk dolů před celou kapelou i zpěváky. Myslím, že rozhodnutí bylo správné, za tím si stojím. Ale než si zvyknu a než mi přestane být smutno, že je to pryč, to mi bude ještě chvilku trvat,“ říká kapelník v penzi, jenž loni oslavil osmdesáté narozeniny.