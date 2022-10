Kroje, pálenka a tanec. Reportérka zkusila na vlastní kůži moravské slavnosti

Jsou lidé, kteří mohli propadnout mylnému dojmu, že děvčata z moravských vesnic jsou skromnější co do náročnosti v oblékání. To může říct jen ten, kdo si nikdy nekupoval a neoblékal moravský sváteční kroj. Nebo ho nežehlil, navíc pro půl „dědiny“, která se chystá na hody.

Své o tom ví Daniela Rožňáková, rodačka z Moravského Písku, budoucí pedagožka, nynější propagátorka místního folkloru, která je jako jedna z mála schopná kroje nažehlit a naškrobit. A taky je to bývalá „stárka“, tedy hlavní žena hodů. Daniela má i další schopnosti a dovednosti, na své stárkování je však obzvlášť hrdá, začneme tedy u vysvětlování s ním. Ovšem ne moc hrr, hody jsou velká událost, všechno chce svůj čas.