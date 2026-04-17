Spíš než pohyb po továrně si jejich úkoly žádají sezení u počítače. I nově zavedené technologie, které automatizují výrobu, však potřebují lidský dohled. Najednou se totiž pás, kde se hotové ruličky toaletního papíru umisťují do fólie po deseti kusech, zasekne a musí zasáhnout zaměstnanec.
„Výkon stroje není jen o technologických možnostech, ale i o schopnosti operátora ho správně řídit,“ podotýká generální ředitel společnosti Moracell Andrej Zimányi.
Ten, kdo linku řídí, musí umět nastavit stroj v závislosti na aktuální teplotě či vlhkosti vzduchu a dalších parametrech. Proto si tato role žádá jistou kvalifikaci.
Podle výrobního ředitele Vladimíra Matouška zde pracují zejména místní, a to v takzvaném režimu „krátký – dlouhý týden“. Zaměstnanci se střídají po dvanáctihodinových směnách, výroba se přerušuje pouze výjimečně, třeba během vánočních svátků. „Jakmile stroje vychladnou, dlouho to trvá, než se zahřejí a jsou znovu plně výkonné,“ vysvětluje Matoušek.
Proces vzniku toaletního papíru začíná ještě dříve. Mateřská firma VelvetCare dodává z Polska do Žabčic takzvané jumbo kotouče, na nichž je navinutý papír. Ten se na páse postupně odvíjí a nabaluje na jednotlivé ruličky.
|
Firmy dostaly stovky milionů, na oplátku vytvoří stovky pracovních míst
Vzniká zde produkt ze dvou, tří nebo čtyř vrstev; podle Zimányiho je nejpopulárnější prostřední varianta jako kompromis ceny a kvality. Kromě toho se v Žabčicích řežou nejprodávanější kuchyňské jednorázové utěrky v Česku, které jsou k dostání pod názvem Velvet Turbo.
Rozvoz do okolních zemí
Z průmyslového areálu o rozloze 50 tisíc metrů čtverečních odjíždí denně 25 kamionů plně naložených hygienickými potřebami. Po přidání třetí výrobní linky by produkce měla stoupnout o 70 až 80 procent, což navýší i počet nákladních vozů.
Roční kapacita nové linky přesahuje 20 tisíc tun, což znamená stovky palet hotových výrobků denně. Celková investice do této novinky a výstavby haly dosáhla 15 milionů eur, tedy asi 375 milionů korun.
|
Dvacet tisíc kroků za směnu, 52 sekund na jedno zboží. Jak se kmitá ve skladu Notina
„Je de facto stejná jako první dvě linky, ale u této jsme zdvojili proces balení, takže můžeme plně využít kapacitu. I první dvě linky dokážou zpracovat 600 metrů papíru za minutu, ale reálně jsme se pohybovali na 350 až 400 metrech,“ přibližuje Zimányi s tím, že novinka obsahuje dvě navíječky, dvě baličky, dvě pytlovačky… zkrátka všechno je tu dvakrát.
Žabčický závod zásobuje toaletním papírem nejen české domácnosti, zboží dováží také do Rakouska, Maďarska a Slovenska. Podle Zimányiho se vyplatí export v okruhu do 500 kilometrů.
Společnost dlouhodobě prosperuje. Po produktech, jež nabízí, totiž bude vždy poptávka. Na otázku, jak se výrobcům toaletního papíru dařilo v průběhu covidu, reaguje Zimányi se smíchem. „Nejprve sice vzrostl zájem, jenže pak měli všichni toaletní papír pod postelí nebo v garáži,“ říká. Pandemie tak Moracell nijak nepoznamenala.
|
Dva podnikatelé vymysleli, jak vrátit do Česka výrobu toaletního papíru
Loňské tržby společnosti atakovaly dvě miliardy korun. Díky modernizaci výroby a zvýšení produkce očekává management v tomto roce prodej alespoň o čtvrtinu větší.
Firma loni oslavila čtvrt století od založení. Původně šlo o rodinný podnik, který se dlouhá léta soustředil na prodej dovozového zboží z Itálie.