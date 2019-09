V Brně už montují klimatizované tramvaje, první vyjedou na konci roku

Celkem jednačtyřicet nových nízkopodlažních tramvají vyrazí do brněnských ulici během příštích pěti let. Obměna vozového parku vyjde na přibližně 1,3 miliardy korun.

„Je to průlomový projekt z hlediska pohodlí pro cestující, budou to první klimatizované tramvaje v Brně. Velkou předností je také to, že je budou skládat naši zaměstnanci a získají tak znalosti a zkušenosti, které pak využijí například při opravách vozů,“ uvedl Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna (DPMB).

Díly pro sestavení prvních dvou kusů se do Brna dostaly v srpnu. Hotovy by měly být za čtyři až pět měsíců, takže by mohly vyjet ještě do konce tohoto roku.

„V tomto týdnu se jednotlivé díly lakují, na to naváže kabeláž vozů, zasklívání, práce mechaniků, elektrikářů a další,“ přiblížil technický ředitel DPMB Jaromír Holec. Na vozech pracuje asi třicet zaměstnanců.

Kromě klimatizace nabídnou nové tramvaje, kterým veřejnost vybrala název Drak, také USB nabíječky a připojení k wi-fi.

Nové soupravy nahradí stávající typ K2 a budou obsluhovat hlavně linky číslo 4 a 10.