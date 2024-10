Nejvyšší památný strom Moravy roste nedaleko Brna, modřín se tyčí nad lesy

O výšce modřínu, podle tří kmenů pojmenovaného Troják, se dlouho jen spekulovalo. Padala čísla mezi 43 a 58 metry, což by z něj činilo nejvyšší památný strom celého Česka.

„Troják je skutečně dominantní a nádherný strom. Roste ve svahu, a ještě zhruba pět metrů nad cestou, takže je složité jej změřit právě ze země,“ líčí Jaroslav Kolařík z Arboristické akademie, proč museli lézt na vrchol.

Je to sice známý klasický modřín opadavý, zároveň ale jedinečný, protože spadá do vlastní populace takzvaného adamovského modřínu. Do lesů kolem Adamova se dostala dřevina uměle někdy před zhruba 250 lety, přičemž se sem dovážely sazenice dvou různých poddruhů, z různých míst. Díky jejich vzájemnému smísení při opylování vznikla na sever od Brna specifická populace, která se vyznačuje právě značným vzrůstem.

Akce jim trvala celý den, samotný výstup pak zabral čtyři hodiny. „Člověk v práci, už oblezl všechno, takže je potřeba si to trochu zpestřit,“ vysvětluje na videu stromolezec Štěpán Kriegler.

Po vystoupání na vrchol dospěli stromolezci k závěru, že modřín měří 47 metrů, tedy nedosahuje těch nejvyšších čísel, a tudíž se i v žebříčku posunul o několik příček níž. Stále je však nejvyšším památným stromem Moravy.

Ten vůbec nejvyšší památný v Česku roste u vsi Dolní Folmava jihozápadně od Domažlic. Přibližně stopadesátiletou jedli stromolezci měřili v červenci 2009 a došli k výšce 51 metrů. Sama Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky oficiálně uvádí výšku o devět metrů nižší, naopak právě u Trojáku nejvyšší hodnotu 58 metrů.

Vůbec nejvyšším stromem Česka je aktuálně Douglaska tisolistá nedaleko obce Vlastiboř na Jablonecku s výškou přesahující 66 metrů. Za deset let od posledního měření vyrostla o 2,5 metru. Podle Kolaříka má šanci, že se díky své vitalitě v následujících letech stane vůbec nejvyšším stromem střední Evropy.