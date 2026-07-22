Sídliště bez modrých zón zaplavují auta odjinud, čáry by ale přinesly jiný problém

Jde o vozy motoristů, kteří nechtějí za stání za modrými čarami platit nebo nemají oprávnění tam své auto odstavit. Zabírají tím však prostor místním. Ti pak volné místo hledají jen velmi obtížně.
„Parkování je teď opravdu velká potíž. Dokud nebyly v okolí modré zóny, vždy se dalo někde zaparkovat. Teď ale fungujeme v šedé zóně a zrovna v ulici, kde bydlím, navíc radnice rozpronajímala většinu parkovacích míst jako vyhrazená místa, takže nemám kde nechat auto. Přitom s ním potřebuji jezdit ze zdravotních důvodů, ale velmi často raději využiji MHD. Na aktuálním stavu jsem opravdu bita,“ popisuje obyvatelka lokality Stanislava Herzánová. V některých místech musí řidiči kvůli natěsno zaparkovaným autům využít při průjezdu chodníky.
Modré zóny ve východní části juliánovského sídliště magistrát nezavedl, protože jejich zřízení si nepřála židenická radnice. „Pokud by se modré čáry nakreslily podle norem, znamenalo by to dost radikální úbytek míst. V praxi se tam toleruje divočejší parkování jako na každém sídlišti. V některých místech teď řidiči stojí po obou stranách, kvůli modrým zónám by nově museli jen na jedné. Zmizela by třetina až polovina míst,“ zdůvodňuje tamní starosta Petr Kunc (nez.).
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S postojem radnice však někteří obyvatelé lokality nesouhlasí, z vlastní iniciativy se proto obrátili na magistrát se žádostí, aby v oblasti rezidentní parkování zřídil. „Pravidelně evidujeme žádosti od občanů. Nechali jsme tedy zpracovat dokumentaci, která ukazuje, jak by vyznačení modrých zón vypadalo, a zaslali ji k odsouhlasení radnici,“ zmiňuje Klára Opálková z tiskového odboru brněnského magistrátu. Oficiální stanovisko městské části zatím nemají.
Kolik parkovacích míst by v lokalitě řádově ve skutečnosti ubylo, nelze podle magistrátu určit. „Většina stání je tam dnes totiž nelegálně,“ zdůvodňuje Opálková.
Místa zabírají dodávky a vraky
Na základě výkresů upřesňujících podobu modrých zón vyhlásil nedávno Kunc anketu ve facebookové skupině Juliánov Brno. Místní se v ní mohli vyjádřit, zda chtějí ponechat současný neregulovaný režim bez jakýchkoli úprav, nebo jej „pouze“ doplnit o zákaz parkování dodávek, případně zřídit placená stání. Dvě třetiny se vyslovily pro druhou možnost, čtvrtina pro třetí.
Někteří místní totiž poukazují, že místa jim zabírají právě dodávky, firemní vozy a také nepojízdné vraky. „S dodávkami je problém, protože blokují více míst, a navíc překážejí i při výhledech do křižovatek,“ poznamenává Drahoš Mazánek, další z místních.
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Sám si platí vyhrazené stání, protože jej podle svých slov potřebuje využívat ve večerních hodinách. Jedno takové místo stojí okolo deseti tisíc korun ročně, peníze jdou do rozpočtu radnice.
Opráší plány na parkovací dům
Podle Kunce je zákaz parkování dodávek administrativně nejsložitější a časově nejnáročnější varianta, protože je potřeba tento typ vozu definovat a zároveň se musí zřídit systém výjimek pro ty, kteří by s nimi v oblasti mohli parkovat oprávněně, což je třeba případ sídla firmy v dané lokalitě.
Novinky v parkování
Uhradit parkovné musejí řidiči v Brně v „zelené“ zóně B poblíž historického centra od června už i v neděli po 17. hodině. Dosud to bylo nutné jen v pracovní dny.
Vedení Brna chce zpřísněním režimu vyjít vstříc místním, aby měli po návratu z výletů mimo město větší šanci zaparkovat přímo u svého domu.
Do celodenní formy zpoplatnění v podobě zóny B se v červnu přidala i některá stání poblíž hojně navštěvované vily Tugendhat či na Slovanském náměstí v Králově Poli. (mos)
„Je to dobré přechodné řešení. Ve spodních Židenicích zákaz fungoval před modrými zónami a hodně pomohl. Zároveň chystáme přepracování studie parkovacího domu, který místní zhruba před deseti lety odmítli. Po úpravách jim ji znovu předložíme. Objekt by mohl vzniknout výhledově s tím, že by nahradil parkovací místa zrušená poté, co by se do oblasti v budoucnu rozšířily modré zóny,“ nastiňuje Kunc.
Právě parkovací dům považuje za optimální řešení juliánovského problému s parkováním opoziční židenický zastupitel Tomáš Koláčný (Piráti).
„Jde o typický problém sídliště, kde je obrovská koncentrace lidí a aut a zároveň fatální nedostatek parkovacích míst. Modré zóny tam tento problém nevyřeší, ty fungují dobře v klasické zástavbě rodinných domů, ale ne na sídlištích. Tam klidně stačí montovaný, nízkonákladový parkovací dům,“ míní Koláčný.
Jedinou možností, kde by parkovací dům mohl vyrůst, je okolí základní školy v Krásného ulici. Právě u ní dnes modré zóny končí a dál směrem k východnímu okraji sídliště nepokračují. Než však dojde k jeho výstavbě, potrvá to mnoho let. Do té doby mají pomoct alespoň cedule s už zmíněným zákazem parkování dodávek.