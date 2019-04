Modré zóny v Brně se mají znovu měnit, radnice je chce zpřísnit

„Celodenní regulaci v nově zavedeném zeleném pásu kolem historického centra chceme rozšířit o další zóny či ulice. Na jednání komise už ale nebyla shoda na tom, kde konkrétně by se měla tato celodenní regulace rozšířit,“ uvedl radní pro dopravu Brna-střed Jan Mandát (za ODS).

Regulace se rozšířit může, ať už o celé bloky, nebo jen jednotlivé ulice. To se teprve uvidí. Konkrétně rozhodne rada příští týden a vyšle tím požadavek k magistrátu. „Buď nás vyslyší, nebo ponechá svou verzi,“ doplnil Mandát.

Požadavek na širší zelený pás celodenní regulace měli podle něj už při tvorbě upravené formy rezidentního parkování, magistrát pak ovšem rozhodl jinak. Podle Mandáta jsou totiž v současných plánech i za hranicí zelené zóny hojně navštěvované úřady a služby.

Je tak potřeba rozšířit regulaci do ulic v jejich okolí. „Určitě to projednáme. Pokud bude návrh smysluplný, má i mou podporu,“ poznamenal městský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Opoziční zastupitelka Brna-střed Jasna Flamiková (Zelení), jež měla dopravu na starosti v minulém volebním období, navíc kritizuje i novinku v podobě dlouhodobého parkovacího oprávnění pro nerezidenty v zeleném pásu.

„Nikde nic podobného není, obyvatelům centra Brna se tím v parkování vůbec nepomůže,“ podotkla Flamiková.

Kdy se modré pruhy rozšíří do dalších ulic Brna, zatím není jasné. Jako velmi málo pravděpodobné se jeví, že se to stihne do září, kdy chce magistrát systém předělat v zónách, kde dnes platí. Shoda napříč všemi stranami Brna-střed je však na tom, že rezidentní parkování chtějí v celé městské části.

