Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pomoc potřebuje víc lidí, až polovina se však nedovolá, říká ředitelka krizové linky

  15:00

Fotogalerie5 Premium

Ředitelka brněnské krizové Modré linky Tereza Musilová (14. července 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Počet lidí, kteří hledají pomoc na krizové lince, každým rokem roste. Brněnská Modrá linka loni přijala téměř 25 tisíc kontaktů, přesto se podle její ředitelky Terezy Musilové až polovina volajících nemusí dovolat. V rozhovoru vysvětluje, proč přibývá psychických obtíží i jak poznat člověka v krizi.

Funguje už přes 30 let a jen loni ji kontaktovalo skoro 25 tisíc lidí. Na krizovou Modrou linku mohou zavolat ti, kteří se potřebují svěřit a probrat své problémy s odborníky, ať už se jedná o psychické trápení, osobní tíseň nebo obtížnou životní situaci.

Pomoc od organizace se sídlem v Brně je určená pro lidi v každém věku, kteří se cítí na své problémy sami. A hlavně je zdarma a nonstop, což ředitelka Tereza Musilová považuje za zásadní.

Témata, se kterými lidé velmi často volají, jsou například ztráta blízké osoby, vlastní nemoc, rozvod, ztráta zaměstnání, u mladých lidí ztráta smyslu či hledání smysluplnosti života.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Žalobkyně navrhla tresty v bitcoinové kauze. Jiřikovskému i Blažkovi roky vězení

Policie zatýká aktéra v bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského. (15. srpna 2025)

Žalobkyně z Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci obžalovala kvůli bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského, exministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a...

Dvě mrtvé při nehodě u Pohořelic. Řidič najel do aut stojících kvůli divočákům

ilustrační snímek

Dvě ženy zemřely v noci na sobotu při nehodě tří osobních aut na dálnici D52 poblíž Pohořelic na Brněnsku ve směru na Brno. Do dvou stojících automobilů narazil třetí. Dálnice byla od 0:30 do 07:00...

Nehoda u Pohořelic, při níž v sobotu zemřely dvě ženy, má další oběť

ilustrační snímek

Dopravní nehoda tří osobních aut na dálnici D52, při níž v noci na sobotu zemřely dvě ženy, má další oběť. V nemocnici zemřel jeden ze tří zraněných, kteří při nehodě utrpěli vážná zranění. Další...

Vedra přepsala rekordy poloviny stanic. Plzeň drtila výheň nejvíc

ilustrační snímek

Polovina stanic, které fungují alespoň 30 let, v úterý překonala či dorovnala svůj absolutní teplotní rekord. Nové maximum pro celý srpen mají tři čtvrtiny stanic a všech 171 stanic zapsalo nový...

Tady se nekouří! Upozornění strhlo surový útok, terčem byla ostraha nádraží

V Brně hlídá bezpečnost na nádraží vedle policie a strážníků i dvojice sekuriťáků. Za směnu nachodí i 45 tisíc kroků. (leden 2026)

Skupina několika agresorů v sobotu večer brutálně napadla dva pracovníky ostrahy brněnského hlavního nádraží. Výtržníci je strhli na zem, kde do nich kopali a bili je pěstmi. Oba členové ostrahy...

Pomoc potřebuje víc lidí, až polovina se však nedovolá, říká ředitelka krizové linky

Premium
Ředitelka brněnské krizové Modré linky Tereza Musilová (14. července 2026)

Počet lidí, kteří hledají pomoc na krizové lince, každým rokem roste. Brněnská Modrá linka loni přijala téměř 25 tisíc kontaktů, přesto se podle její ředitelky Terezy Musilové až polovina volajících...

8. srpna 2026

Magická podívaná u slavných vil. Zahrady památek oživily světelné projekce

Akcí Light Up Tugendhat vrcholí letošní oslavy 25 let od zápisu na seznam...

V působivý prostor plný barev se v pátek večer proměnily zahrady tří slavných brněnských vil – Tugendhat, Löw-Beer a Arnoldovy. Organizátoři akce Light Up Tugendhat, která připomíná 25 let od zápisu...

8. srpna 2026  11:34

S takovými soupeři se musíme naučit hrát jinak. Byla to lekce, říkal kapitán Zbrojovky

Rozhodčí Lukáš Nehasil v diskusi s hráči Zbrojovky Brno po udělení červené...

Jako kapitán měl poprvé v sezoně těžkou šichtu. Jakub Klíma se úspěšně zastal stopera Filipa Vedrala, kterému nakonec rozhodčí po zásahu videa odvolal červenou kartu. Ani to ale fotbalistům Zbrojovky...

7. srpna 2026  22:30

Zbrojovka – Liberec 0:1, první porážka nováčka soutěže. Hlavou rozhodl Dulay

Sestřih zápasu
Patrik Dulay slaví se spoluhráči z Liberce gól proti Zbrojovce Brno.

Fotbalisté Zbrojovky Brno poprvé v sezoně prohráli, v předehrávce 3. kola Chance Ligy nestačili 0:1 na Liberec. Domácí mohli hrát už od deváté minuty v deseti, červenou kartu Vedrala však rozhodčí po...

7. srpna 2026  18:59,  aktualizováno  21:14

Muž ukradl šperky za 140 tisíc. Naskočil do autobusu, policie si na něj počkala v Brně

Policisté vypátrali a zadrželi muže, který loupil ve zlatnictví

Dlouho se ze získané kořisti neradoval. Policisté si počíhali na muže, který z pražského zlatnictví odcizil několik kusů zlatých přívěsků a řetízků, na konečné autobusu, kterým z místa odjel.

7. srpna 2026

Pozor na rozehřáté chodníky. Popálit chodidlo mohou za pár sekund, varuje lékař

ilustrační snímek

Fakultní nemocnice Brno (FN) letos kvůli těžkým popáleninám chodidel hospitalizovala pět lidí, včetně ročního dítěte. Souvisí to s vysokými venkovními teplotami, které rozpálí povrchy na 60 až 70...

7. srpna 2026  15:40

Z toho se až hlava točí. Takto se vztyčují stožáry velmi vysokého napětí

Těžká technika i montéři ve výškách byli potřeba k rekonstrukci a znovunatažení...

Na počátku bylo pouze pole se starými stožáry, které dělníci odstranili, pak vykopali díru pro základy, zabetonovali do ní patu a nakonec přivezli na součástky rozložený sloup, jenž na louce za pár...

7. srpna 2026  15:21

„Na co osvětlení, vždyť nejsme kriminální Vídeň.“ Brno svítí v ulicích už 245 let

Premium
V roce 1959 byl u příležitosti konání 1. mezinárodního strojírenského veletrhu...

Brněnské lampy kdysi zhasínali nepozorní lampáři, knoty z nich kradli zloději a městští kluci po nich stříleli z praků. Příběh místního veřejného osvětlení je plný kuriozit, technických novinek i...

7. srpna 2026

Starý mlýn vystřídala budova pro školu či minipivovar, akcionáři budou i občané

Starý mlýn v Bílovicích nad Svitavou nahradila nová budova pro školu i...

Čtyři staletí zde stál mlýn, nyní však zchátralou stavbu v Bílovicích nad Svitavou na Brněnsku nahradila nová sedmipatrová budova, která je skutečně multifunkční. Kromě základní školy, jež má začít...

7. srpna 2026  13:15

Brno odhaluje příběhy zastávek. Na nejdelší lince přibyly tabulky s historií názvů

Muzeum města Brna ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna představily...

Na zastávkách brněnské městské hromadné dopravy už lidé nebudou hledat jen jízdní řády. Nově si mohou přečíst také příběhy míst, jejichž názvy denně míjejí. Muzeum města Brna ve spolupráci s...

7. srpna 2026  9:43

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Komplikace pro stadion za Lužánkami. Ministerstvu se nelíbí výška tribun

Premium
Nově představené logo fotbalové Zbrojovky promítl klub v noci na vybrané...

Plán na nový stadion fotbalové Zbrojovky Brno v areálu za Lužánkami narazil na další překážku. Podle radního pro sport Tomáše Aberla (TOP 09) ministerstvo kultury nepovažuje navrženou výšku 37 metrů...

6. srpna 2026  13:28,  aktualizováno  7. 8. 8:15

Na nádrže jako Nové Mlýny bude mít klima daleko větší dopad, říká vědec z Vídně

Premium
Kryštof Chytrý, zastánce vypuštění dvou ze tří Novomlýnských nádrží.

Návrh vypustit dvě ze tří Novomlýnských nádrží vyvolal bouřlivé reakce odborníků i veřejnosti. Ekolog Kryštof Chytrý, který s myšlenkou přišel, ale odmítá, že by volal po okamžitém zrušení vodního...

6. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.