Pomoc potřebuje víc lidí, až polovina se však nedovolá, říká ředitelka krizové linky

Funguje už přes 30 let a jen loni ji kontaktovalo skoro 25 tisíc lidí. Na krizovou Modrou linku mohou zavolat ti, kteří se potřebují svěřit a probrat své problémy s odborníky, ať už se jedná o psychické trápení, osobní tíseň nebo obtížnou životní situaci.
Pomoc od organizace se sídlem v Brně je určená pro lidi v každém věku, kteří se cítí na své problémy sami. A hlavně je zdarma a nonstop, což ředitelka Tereza Musilová považuje za zásadní.
Témata, se kterými lidé velmi často volají, jsou například ztráta blízké osoby, vlastní nemoc, rozvod, ztráta zaměstnání, u mladých lidí ztráta smyslu či hledání smysluplnosti života.