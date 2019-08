Dopravní podnik chystá v Brně modernizaci vozů za zhruba tři miliardy

6:47 , aktualizováno 6:47

Brněnský dopravní podnik dál masivně investuje do modernizace svých vozů. Během pěti let do ní mohou jít až tři miliardy korun. Polovinu dá podnik z vlastního rozpočtu, druhou chce získat z dotací.