Základní škola na nátlak inspekce opět povolí mobily, hrozila jí sankce

Ještě loni na podzim si ZŠ Boskovice stála neoblomně za svým. Tvrdě hájila více než rok platný zákaz používání mobilů včetně přestávek a byla s ním spokojená, navzdory výhradám České školní inspekce.



Nakonec však škola musela tlaku inspekce ustoupit. Od února už budou moct žáci o přestávkách své telefony znovu používat. „Inspekce na tom trvala, měl jsem jí podat informaci, jak jsme s tím naložili. Takže se ještě v prosinci narychlo scházela školská rada, aby změnila školní řád,“ uvedl ředitel školy Vladimír Ochmanský.

Když totiž inspektoři v listopadu zjistili, že škola původní výtky ignorovala, ve svém stanovisku přitvrdili. „Inspekce ukládá řediteli školy ve lhůtě do třiceti dnů odstranit nedostatky a ve stejné lhůtě písemně informovat inspekci, jak byly odstraněny,“ oznámili.

Pokud by škola trvala i nadále na svém, hrozila by podle náměstka ústředního školního inspektora Ondřeje Andryse řediteli opakovaná pokuta do výše 50 tisíc korun a odvolání z funkce.

Boskovický místostarosta Lukáš Holík (ANO), který má na starosti školství, v minulosti nevylučoval, že se bude škola proti postoji inspekce bránit u soudu. Teď musel kapitulovat. „Jsem z toho opravdu smutný,“ podotkl.

Podobně hovoří i předsedkyně školské rady Lucie Kubínová. „Pocitově za tím původním zákazem všichni stojí, ale nebyla jiná možnost. Dovedeno ad absurdum by mohli školu dokonce zrušit,“ prohlásila.

Je zákaz mobilů o přestávkách příliš velkým zásahem do práv dítěte?

ANO 221 NE 1029

Něco takového ovšem podle Andryse zařízení s největším počtem žáků v Česku kvůli zákazu mobilů o přestávkách nehrozilo. „Návrh na výmaz z rejstříku škol se podává v případě velmi závažných zjištění mnohem zásadnějšího charakteru, než je toto,“ poznamenal.



Inspekce už loni v lednu přišla s tím, že zákaz mobilů či jejich používání pouze se souhlasem učitele je příliš velkým zásahem do práv dětí. „O přestávkách žáci nemají povinnost se řádně vzdělávat. Samozřejmě přitom platí, že užíváním mobilů nesmí být narušováno právo ostatních na soukromí, například tím, že by žáci někoho bez jeho souhlasu natáčeli nebo fotografovali,“ prohlásil tehdy Andrys.

Vedení školy argumentovalo tím, že se zákaz osvědčil. Děti se podle něj spolu začaly víc bavit a o přestávkách se stihly nasvačit. „Až na jednu stížnost jsem nezaznamenal žádné podněty na zrušení zákazu. A to máme 1 380 žáků,“ zdůraznil Ochmanský.

Zákaz může být až na třetině škol

Boskovická základka ve svém tažení proti mobilům v rukou žáků nebyla zdaleka sama. Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Michala Černého se podobný zákaz může týkat až třetiny škol.

„Víme, že za to můžeme být perzekvováni, ale spousta ředitelů je přesvědčená, že je to správný postup,“ sdělil Černý s tím, že zákaz mobilních telefonů o přestávkách je jedním z mála bodů, u nichž s postojem inspekce nesouhlasí.

Používání mobilů delší dobu nepovoluje například Základní škola U Červených domků v Hodoníně. Žádné konflikty s inspekcí tam zatím neměli, situaci přesto bedlivě sledují. „Před začátkem příštího školního roku to bude jeden z hlavních bodů na jednání školské rady. Uvidíme, jak se nakonec domluvíme,“ uvedl ředitel Antonín Slezák s tím, že si škola nechce do budoucna zadělávat na zbytečné problémy.

Rozhodnutí ohledně Boskovic hodlá brát jako precedens, i když podle Andryse to není správné slovo. „U Boskovic to bylo celkem jasné celou dobu. Škola prostě nemůže ve svém řádu mít něco, co odporuje platnému právnímu řádu České republiky,“ vysvětlil.

Jako opatření proti kyberšikaně zákaz prošel

V jiné škole na Brněnsku nicméně podobný zákaz vydržel i po návštěvě inspektorů. „Inspekce vyhodnotila, že je možné ho mít, když je jedním z preventivních opatření proti kyberšikaně a není plošný. Žáci se vždy mohou na použití mobilu domluvit,“ přiblížila zástupkyně ředitelky školy, která vzhledem k citlivosti problematiky nechtěla být konkrétně zmíněna.

Právě kyberšikanu označila inspekce už loni jako relevantní důvod pro omezení mobilů. V Boskovicích ovšem na takový problém nenarazila, a tak podle ní zákaz neměl opodstatnění. „Kyberšikana je ale mnohem rozšířenější, než si myslíme. Je všude a my víme jen o případech, kde se skutečně prokázala,“ upozornil šéf školní asociace Černý.