Jen dobře informovaný občan jedná systémově, říká autor chytrého rozhlasu

Jak podle vás jižní Morava zvládá informovat své obyvatele v této těžké covidové době?

Komunikace ze strany samospráv je teď velmi důležitá. Je třeba si uvědomit, že lidé starostům a dalším zástupcům samospráv podle dlouhodobých výzkumů velmi důvěřují, takže informace přímo od nich třeba právě přes Mobilní Rozhlas můžou velmi efektivně ovlivnit dění. Vnímám to jako dost zásadní prvek pro doplňkovou komunikaci k ostatním kanálům i například celostátním médiím. A myslím, že samosprávy jsou ve způsobu podávání informací čím dál lepší a Jihomoravský kraj ve smart komunikaci, kam naše aplikace patří, rozhodně spadá mezi ty pokročilejší regiony.

Už někdy stály samosprávy před podobnou výzvou jako nyní? Třeba při povodních?

Myslím, že dnes je to unikátní situace. Samozřejmě povodně jsou děsivější, jejich síla intenzivnější, ale koncentrovaná v jeden moment. Koronavirová pandemie je dlouhotrvající krizová situace, vždyť ani ještě nevíme, kdy bude úplně pod kontrolou. A komunikace je v takových případech naprosto klíčová. Mám teď na mysli oficiální informace od zástupců státu, protože jen dobře informovaný občan se může chovat systémově. Kdo informace nemá, systém zcela dodržovat nemůže.

Zaznamenali jste od začátku pandemie nárůst zákazníků?

Od března 2020 výrazně vzrostl počet aktivně zaregistrovaných samospráv, a to asi o 600, tedy další desetinu českých měst a obcí. V současnosti jich je celkově zapojeno aktivně bezmála 1 200, což je opravdu velké číslo, protože tam máme i velké městské celky, včetně třeba brněnských městských částí.



To, že jsme zaznamenali zvýšený zájem o aktivaci, je však logické. Kdy jindy by měly radnice efektivněji komunikovat se svými občany než za doby takové bezprecedentní situace. Když se podíváme na jižní Moravu, Mobilní Rozhlas aktivně využívá 176 samospráv, jež mají asi 97 tisíc zapojených občanů – říkáme aktivních voličů, zkrátka lidí, kteří se zajímají o dění kolem sebe, platí popelnice a chodí k volbám.

Co všechno vlastně Mobilní Rozhlas umí?

Primárně slouží k předání důležitých zpráv přímo do mobilního telefonu pomocí mnoha kanálů, včetně hlasových zpráv pro nevidomé a slabozraké nebo oznámení rovnou do aplikace. Tyto kanály spolu kombinujeme a doplňujeme, abychom dosáhli co největšího zásahu registrovaných lidí za co nejmenší náklady. Kouzlo smart komunikace tkví v tom, že je okamžitá, relevantní a umožňuje zpětnou vazbu. Zjednodušeně – dostanete okamžitě ty zprávy, které vás mohou zajímat.

A „přídavné“ funkce aplikace?

Nabízí také subsystém na hlášení občanských podnětů a závad. Můžete třeba upozornit na vyvrácené značky, výmoly nebo nebezpečný odpad. Třetí část je věnovaná anketám a participativním rozpočtům. V kraji takto pravidelně řeší participativní rozpočet třeba Znojmo, kde se zapojilo 4,5 tisíce lidí. Když si vezmeme, že tam chodí k volbám asi 12 tisíc obyvatel, tak je to obrovský vzorek. A čtvrtou částí je propojení a znásobení efektivnosti klasických komunikačních nástrojů, jako jsou ampliony, weby a tištěné zpravodaje, tak, aby se informace z nich dostaly k více lidem.



Typicky vyjde novinka na webu města a Mobilní Rozhlas ji načte a rozesílá lidem do telefonů. Jsme takhle schopni až pětinásobně zvýšit návštěvnost městských webových stránek. Každá zapojená samospráva má na Mobilním Rozhlase zároveň online profil a je zapojena do celonárodní aplikace.

A jak to funguje, když chce například radnice informovat o schváleném rozpočtu? Předá vám podnět ke zveřejnění?

Ne, je to velmi jednoduché. My vyškolíme kompetentní zaměstnance samosprávy, typicky třeba tiskový odbor, a ti dostanou unikátní přístupy a data si rozesílají po své ose. My do nich nijak nezasahujeme, jen případně radíme, jak dosáhnout co největšího efektu. Velkou výhodou je, že jsou zprávy cílitelné, tedy na základě ulic, na seniory, rodiny s dětmi, řidiče…

Máte změřenou efektivnost vaší aplikace? A rozesíláte přes ni také informace typické z amplionů, jako třeba že přijede kožkař a bude vykupovat králičí kůže?

Jsme schopni v jeden moment zasáhnout asi 27 procent všech obyvatel, což jsou zhruba dvě třetiny aktivních voličů. A snažíme se na setkáních zástupce zaškolovat, aby posílali důležité informace, pozvánky na kulturu, upozornění, že je třeba zaplatit popelnice, poplatek za psa, ale ne moc reklamy. To se děje jen minoritně a chystáme na to vlastní kategorii, něco jako lokální nabídky. Zkrátka aby samosprávy informovaly o těch nejdůležitějších věcech jako havárie vody a blokové čištění.



Tak to mimochodem celé vzniklo. V brněnských Černovicích mi čtyřikrát odtáhli auto, tak jsem šel za starostkou, jestli by nešlo posílat upozornění SMS. A ono to nešlo, tak jsem říkal, že to naprogramuju. No a tak před osmi lety začal vznikat Mobilní Rozhlas. (směje se)

Říkáte, že svůj projekt berete jako důkaz, že na Moravě mohou vznikat přelomové myšlenky světového formátu. V čem je podle vás ona přelomovost?

To je velmi jednoduché. Spojili jsme několik systémů do jednoho přehledného intuitivního, který dokáže ovládat běžný úředník. Nic podobného, takhle uceleného, jsme ve světě nezaznamenali. I proto teď budeme pod novou značkou startovat v Německu, plánujeme Anglii, Španělsko i USA, kde nic tak komplexního neexistuje.

Takže jste před velkým tažením do ciziny?

Ano, s novým investorem, společností Pale Fire Capital. Na tohle bych už si netroufal sám s firmou o třiceti zaměstnancích, na to už potřebujeme víc kapitálu, víc lidí, víc zkušeností. Technologicky je náš projekt unikátní, teď je otázka, jestli se nám ho povede implementovat i v zahraničí.

Jak se vůbec aplikaci podařilo dostat až do této fáze?

Jako firma jsme dělali SMS a mailové rozesílky komerčních klientů (Švrček je generální ředitel společnosti Neogenia – pozn. red.). V roce 2012 jsme vyhráli tendr pro dodávku SMS řešení pro krizové řízení v hlavním městě. A když jsem začal jednotlivá řešení podrobně studovat, zjistil jsem, že systémy nejsou na úrovni státní správy tak propracované. Věděl jsem, jak fungují zprávy posílané přímo do telefonu, a bylo mi jasné, že něco takového může skvěle podnítit sousedskou společnost a zlepšovat kvalitu života v obcích.

A co další novinky?

Teď dokončujeme celostátní „covid report“. Každá samospráva poskytne občanům přehledná data Ústavu zdravotnických informací a statistiky o počtu nemocných v obci a lze je srovnat s okolními katastry či městy. Jde o velmi zajímavá data, jež mají trošku tlumit hysterii a zároveň vést lidi k zodpovědnosti.