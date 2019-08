Jak přežít v Brně? Aplikace umí poradit s dopravou, hladem i mluvením

MF DNES přináší přehled aplikací, které lidem nejvíce zpříjemní život v Brně.

1 Hromadná doprava v kapse

Dobíháte tramvaj a nestíháte se zastavit u automatu na jízdenky? Kupte si ji přes mobil. Jediná SMS zabrání pokutě v řádech stovek korun. A můžete k tomu využít i speciální aplikaci, kterou provozuje Dopravní podnik města Brna. Aplikace s názvem DPMBinfo přináší aktuální jízdní řády, přesnou polohu jednotlivých vozů na trasách a zmiňovaný obchod s jízdenkami, ale i novinky o uzavírkách, akcích podniku a změnách v dopravě, a zájemce rovněž nasměruje na P+R parkoviště. Pro celou jižní Moravu pak funguje aplikace IDS JMK Poseidon, která mapuje i meziměstské autobusové spoje a vlaky.

2 Od kolon po práce na silnici

Automobilové dopravě se věnuje hned několik aplikací. Přímo od Brněnských komunikací jsou k dostání hned dvě – DIC Brno a Brňáci pro Brno (BPB). Obě sledují uzavírky, aktuální provoz na silnicích, upozorňují na práce na silnici či nehody. Do BPB se bez zaregistrování nedostanete, ale při registraci získáte i informace o nefunkčních lampách, propadlé silnici a podobně. Uživatelé mohou o závadách sami informovat ostatní. DIC funguje hned po stažení. V ní si mohou lidé odfiltrovat, která dopravní omezení je zajímají, a která nikoli.

3 Bez pokut při blokovém čištění

Ačkoli řidiči, kteří parkují na místě blokového čištění, se už odtažení auta bát nemusí, pokutě se nevyhnou. Varovat je může aplikace Blokové čištění. Na mapě, která vychází z osvědčených Google Maps, jsou všechna aktuální čištění vyznačena rudou barvou, v informacích uživatelé vidí i konkrétní časy. V mapě se mohou objevit i další barvy: třeba fialová značí čištění do sedmi dnů, zelená už uklizenou ulici.

4 Plný kontejner? Stačí kliknutí

Vlastní aplikaci spustila i odpadová firma Sako. Jmenuje se Třídění odpadu v Brně a uživatelům ukazuje nejbližší kontejnery na tříděný odpad podle jejich GPS souřadnic. Ty mají i vlastní legendu podle toho, na jaký odpad slouží, kolik litrů odpadu se do nich vměstná a které dny v týdnu k nim jezdí popeláři. Program je interaktivní, takže pokud člověk přijde k přeplněnému kontejneru, může dát pracovníkům Saka vědět, že je potřeba jej vysypat.

5 Zachraňuje životy i v zahraničí

Z Brna je i aplikace Záchranka, která na začátku července dosáhla milionu stažení. Lidem zajišťuje přivolání rychlé pomoci i na místech, kde není mobilní signál. Díky GPS lokátoru je možné pacienta najít bez problémů i v lese nebo na místech, kde se nevyskytuje orientační bod. „Každý den přes aplikaci volá o pomoc asi padesát lidí v nouzi a za celou dobu už na základě volání z aplikace vyjeli záchranáři více než 35tisíckrát,“ vypočítala za tým aplikace Klára Majíčková.

6 Boj s hladem i plýtváním jídlem

Pro všechny, které přepadne hlad, ale nechce se jim utrácet velkou částku, funguje brněnská aplikace Nesnězeno. Na ní najdou přehled neprodaných porcí „meníček“, zákusků nebo třeba baget z místních podniků za sníženou cenu. Stačí vybrat si restauraci, zarezervovat vybranou porci a třeba cestou z práce se pro ni zastavit. „Na eliminaci plýtvání jídlem v gastru jsme našli krásnou inspiraci ve Francii. Aplikace je skvělý nástroj,“ zdůvodnila přesunutí platformy původně z facebookových stránek do aplikace Michaela Gregorová z tvůrčího týmu.

7 Ochladí se do večera?

Nejpřesnější informace o aktuální venkovní teplotě, předpověď na celý den i ty následující, ale také týdenní historii teplot po jednotlivých hodinách nabízí aplikace Tepláren Brno s jednoduchým názvem Teplota v Brně. Městská firma má teploměry na svých zařízeních rozmístěné po celém městě. Umožňují tak sledovat teplotu v konkrétních městských částech. Aplikace dodává také rady, třeba jak se v letních vedrech ochladit. V menu pak uživatel najde důležitá telefonní čísla pro případ havárie, aktuality o odstávkách, výkopových pracích nebo rekonstrukcích. Každý den se v aplikaci objevují také tipy na volnočasové aktivity nebo rady pro zahrádkáře, které souvisejí s počasím.

8 Od taxíků po nové doklady

Easy Brno je aplikace, která mapuje služby ve městě od taxíků po zubaře. Už téměř 20 tisíc uživatelů si díky ní vyzkoušelo, jak snadno najít nejbližší bankomat či zubařskou ordinaci. Aplikace také ukáže aktuální dopravní situaci pomocí kamer, kudy vedou cyklostezky a kde jsou stojany na kola. Lidé si přes ni mohou koupit i jízdenku na MHD a navíc vidí, za jak dlouho skončí její platnost. Aplikace rovněž nabízí přehled programů kin, divadel nebo informace o sportovních areálech. S aplikací přišla agentura X Production, její vývoj před lety zaplatila před volbami brněnská ODS.

9 Neval augle, dyť seš ve Štatlu

Nerozumíte, co vám rodilý Brňan povídá? Nerozhodí vás to, pokud budete mít v kapse mobil s aplikací Česko-brněnský slovník. Ta vám přeloží několik stovek slov z hantecu, specifické brněnské mluvy, do spisovné češtiny. A jde to i obráceně: jednoduše do vyhledávače zadáte třeba slovo oči a slovník vám poradí, že v hantecu jsou to augle.

10 Proti drogové závislosti

Neziskovka Podané ruce na jaře dokončila testování aplikace Čára, která je určená Brňanům závislým na drogách. Najdou zde sociální služby a místa, kde se mohou zdarma nebo levně najíst, přenocovat, kde je přístup k bezplatné wi-fi či možnost dobití telefonu, kde najdou toalety a pitnou vodu. „Jsou to vesměs základní věci, se kterými se setkáváme všichni, ale my, co žijeme běžný život, k nim máme mnohem lepší přístup než lidé, kteří žijí úplně nebo částečně na ulici,“ vysvětlil za Podané ruce Martin Boxan.

11 Pozor na podvodnou aplikaci

Policie v těchto dnech upozorňuje na podvodnou aplikaci SMS ParkovaCzech, která zejména na jižní Moravě slibuje platbu parkovného přímo z mobilu přes odeslanou zprávu. Peníze se uživateli odečtou, ale parkování rozhodně nezaplatí.