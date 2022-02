Oxid uhličitý ukryjí těžaři na Hodonínsku pod zem k pravěké vodě

Místa, kde dřív těžaři pátrali po ropě a zemním plynu, chtějí podrobit vtlačným testům. Mají tak naději získat první komerční zařízení na zachytávání a ukládání CO 2 ve střední a východní Evropě.

„Díky starším průzkumným vrtům na ropu a zemní plyn známe velmi dobře plošný i hloubkový rozsah vhodných souvrství a také fyzikální a chemické vlastnosti hornin a vrstevních vod. Vtlačné testy nám odpoví na otázky, jak se bude CO 2 v akviferech chovat, jaký objem do nich bude možné uložit a jaká bude denní kapacita ukládání,“ říká Tomáš Baldrián, ředitel Úseku geologie v MND.

„Slané akvifery se jeví jako nejperspektivnější geologické prostředí pro ukládání CO 2 v Česku, a to nejen kvůli mimořádné kapacitě, ale také kvůli bezpečnosti. Souvrství je skutečně nasáklé původní mořskou vodou, což samo o sobě svědčí o tom, že se nemíchá s povrchovou vodou a přirozeně těsní. Proto bude bezpečné i pro plánované ukládání CO 2 ,“ dodává.

Technologie spočívá v zachycení CO 2 vypouštěného velkými průmyslovými provozy a jeho uložení v tekuté formě do hornin hluboko pod zemským povrchem. Odborníci této změně skupenství říkají superkritický stav. Hluboko pod povrchem v tomto stavu CO 2 již zůstane a nepřejde zpět do plynné fáze.

Díky tomu významně ztrácí na objemu. A to je pro kapacitu úložiště jednoznačně výhodné. Pro představu: plyn s objemem tisíc kubíků lze takto redukovat až na 2,7 kubíku kapaliny, což je podobné, jako by se velký plavecký bazén najednou vměstnal do domácího brouzdaliště pro děti.

Slané akvifery jsou pro ukládání CO 2 prověřené v Americe i v Norsku. Moravské naftové doly k tomuto účelu prověřují netěžené uhelné sloje a vytěžená či dosud těžená ložiska ropy a zemního plynu. V rámci česko-norského experimentálního projektu SPICER připravují ve spolupráci s Českou geologickou službou pilotní úložiště CO 2 po vytěžení ložiska u Žarošic na Hodonínsku.