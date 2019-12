Na první fotku mlhoviny Temný žralok číhal autor několik nocí na Znojemsku

16:56 , aktualizováno 16:56

Do souhvězdí bájného etiopského krále Kefea namířil svůj dalekohled brněnský astrofotograf Jan Veleba, aby zachytil téměř neviditelné krásy vesmíru. Podařilo se mu zvěčnit to, co ještě nikomu předtím. Mlhovinu nazvanou Temný žralok (Dark shark) vzdálenou 650 světelných let.