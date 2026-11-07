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Adiktolog: Důsledně proti kratomu? Ať se u mladých řeší hlavně alkohol a nikotin

  17:00
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Brněnský adiktolog David Věchet upozorňuje, že větší potíž než kratom či HHC je v Česku normalizovaný alkohol. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Proč se tolik mluví o kratomu, ale mnohem méně o alkoholu, který podle odborníků představuje daleko větší nebezpečí? Dospívající dnes lákají elektronické cigarety, nikotinové sáčky i nové psychoaktivní látky. Brněnský adiktolog David Věchet vysvětluje, proč je mladý mozek vůči závislostem zranitelnější a proč by rodiče neměli před dětmi návykové látky démonizovat ani zlehčovat.

Alkohol a cigarety v rodině, hledání vlastní identity, propagace na sociálních sítích, ale i tlak vrstevníků. K užívání návykových látek můžou adolescenty přilákat různé důvody, například také atraktivní obaly a rozmanité příchutě nikotinových výrobků. „Současně bychom však neměli zapomínat, že jsme tvorové, kteří chtějí poznávat, a součástí této cesty je experimentování,“ pousměje se třiapadesátiletý adiktolog David Věchet, jenž působí v ambulanci Remedis v Brně.

Z faktů vyplývá, že nejnebezpečnější látkou na světě je alkohol, přesto se tak silné kampaně na něj nevedou, ačkoliv o té nebezpečnosti víme. Nebo se ji prostě bojíme přiznat.

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