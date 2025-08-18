Zdrogovaný motorkář při honičce kličkoval mezi chodci, hlídka ho dopadla v řece

Autor:
  11:18
Jako smyslů zbavený prchal minulý týden před brněnskými strážníky mladík na elektrické motorce. Při jízdě nedbal na červenou, kličkoval mezi chodci na chodníku, úmyslně narazil do otevřených dveří policejního auta a nereagoval ani na varovné výstřely. Zastavil jej až smyk, po němž se marně snažil utéct řekou. Muž byl pod vlivem drog a měl u sebe vysokou hotovost i balíčky s podezřelým obsahem.

Autohlídka městské policie se za mužem minulé úterý v centru Brna vydala kvůli tomu, že na svém elektrickém motocyklu neměl registrační značky a jel bez nasazené přilby. Když strážníci mladíka u křižovatky Cejlu s Kolištěm vyzvali k zastavení, začal zběsile ujíždět.

„Nedbal na červenou na semaforu, v plném provozu pokračoval dál a ve vysoké rychlosti se přesunul na chodník. Spěchal v protisměru do Benešovy ulice a pod viaduktem zpět na Dornych. Cestou často kličkoval a ohrozil větší počet chodců, z nichž někteří museli před motocyklem i uskakovat,“ popsal mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Zdrogovaný motorkář ujížděl policistům dvoustovkou. Na objezdu naboural

„Další neopatrný manévr předvedl dvaadvacetiletý mladík na křižovatce Plotní ulice se Zvonařkou, kde z chodníku přejel na červenou po přechodu pro chodce, vyhnul se autobusu a po dalším chodníku spěchal kolem cestujících čekajících na tramvajové zastávce,“ vylíčil dále Ghanem.

Snažil se přebrodit řeku

Strážníci muže dostihli u mostu přes Svitavský náhon. Když však otevřeli dveře svého auta, prchající do nich schválně najel a poškodil je. Následně nijak nereagoval na varovné výstřely, kterými se ho pronásledující snažili zastavit ve firemním areálu, do něhož vjel.

Až na Černovickém nábřeží dostal muž na trávě smyk a znovu narazil do auta strážníků. Poté z motorky seskočil, ale při útěku zakopl a skutálel se ke břehu řeky. Tu se snažil přebrodit, ale ve vodě jej strážníci konečně dostihli a i přes silný odpor jej spoutali.

Motorkář ujížděl na kradeném stroji a boural, na útěku hodil po hlídce helmu

U zadrženého našli velké množství bankovek, doklad o vkladu téměř 60 tisíc korun do bankomatu a dva podezřelé balíčky. Zkouška ukázala, že muž řídil pod vlivem drog. Pro podezření z několika trestních činů případ převzali státní policisté.

„Vyšetřujeme způsobenou dopravní nehodu. Ujíždějící řidič měl pozitivní test na drogy, má vyslovený platný zákaz řízení motorových vozidel, neměl na hlavě přilbu a jeho stroj byl bez registrační značky. V rámci vyšetřování jsme zajistili sáček s rostlinnou hmotou a sáček s bílou krystalickou látkou. Zadaný rozbor ukáže, zda zajištěné vzorky obsahují zakázané látky,“ podotkl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

