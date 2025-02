Večírek se zvrhnul. Patnáctiletého recidivistu stíhají za násilí i sexuální nátlak

13:24

Brněnští kriminalisté před pár dny obvinili teprve patnáctiletého mladíka, a to rovnou z několika trestných činů včetně sexuálního nátlaku a omezování osobní svobody. Hoch, který v minulosti opakovaně utíkal z výchovných ústavů a kradl, je aktuálně ve vazbě. Soud, který o ní rozhoduje, měl obavu, že by mohl dál páchat trestnou činnost. Hrozí mu až šest let ve vězení.