Hlavním jarním lákadlem každé zoo je nálož roztomilosti v podobě čerstvě narozených obyvatel. Novými přírůstky se chlubí i čtyři jihomoravské zoologické zahrady. V té brněnské se mohou návštěvníci těšit třeba na mládě kusu liščího, které se sice narodilo už minulý rok, ale teprve před pár dny začalo opouštět matčin vak.
Autor: Zoo Brno
Papouščí zoo Bošovice na Vyškovsku letos slaví 15. výročí svého otevření. Lidé tu mohou obdivovat i tři mláďata ary červenouchého. „Jedná se o jedny z nejvzácnějších papoušků,“ podotýká asistentka ředitelky zoo Lenka Marcela Pádková.
Autor: Papouščí zoo Bošovice
Prvním mládětem tohoto roku v hodonínské zoo byla chráněná opice gueréza běloramenná. „Předloni jsme měli v rámci Česka prvoodchov, teď máme už druhé mládě,“ chlubí se mluvčí zoo Ivo Cencinger.
Autor: Zoo Hodonín
Největším tahákem brněnské zoo zůstává mladá lvice konžská, která přišla na svět koncem loňského července.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
V Zooparku Vyškov budí pozornost loňská mláďata opice malpy plačtivé, která se i na jaře stále nosí pevně uchycená na zádech svých matek.
Autor: Zoopark Vyškov
V brněnské zoo přivítali také klokánka rudohnědého. Podobně jako kusu liščí začal teprve nedávno vycházet z matčina vaku.
Autor: Zoo Brno
Benjamínkem brněnské zoo je také buvolec běločelý, což je středně velká jihoafrická antilopa.
Autor: Zoo Brno
V Hodoníně se narodilo také mládě jihoafrické antilopy nyaly nížinné.
Autor: Zoo Hodonín
Hlavní papouščí chovatelská sezona startuje v dubnu, kdy je teplejší počasí. V Papouščí zoo v Bošovicích už se však vylíhl například ara žlutokrký.
Autor: Papouščí zoo Bošovice
Ve vyškovském zooparku si mohou návštěvníci prohlédnout mláďata lamy alpaky.
Autor: Zoopark Vyškov
Nová mláďata vyvedli v Papouščí zoo Bošovice také příslušníci druhu aratinga sluneční.
Autor: Papouščí zoo Bošovice