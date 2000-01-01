náhledy
Zaplněná hala, sváteční atmosféra, dvě hladké výhry českého týmu. V Brně se o víkendu rozběhlo mistrovství světa florbalistek, v němž Češky patří mezi favoritky. A o dramatické okamžiky nebyla nouze.
Autor: Jan Vlach, spolupracovník iDNES.cz
Češky si jako favoritky užily v prvních dvou zápasech gólovou radost dosyta. Na snímku oslavuje elitní formace jeden ze zásahů při výhře 6:2 nad Lotyšskem. Stejný rituál zopakovaly hráčky po každém gólu.
Oba víkendové české zápasy provázela bouřlivá atmosféra. Na duel s Dánskem přišlo v Brně 2 811 diváků, což je rekord na utkání úvodního dne turnaje. Proti Lotyšsku pak přišlo fandit 2 289 diváků.
Hráčky řeší nejen taktiku a sportovní výkon, ale i otázku, jak naložit se svými vlasy. K vidění tak byla přehlídka různě zdobených copánků. Na snímku česká útočnice Vanessa Rebecca Keprtová.
Také ženský florbal je někdy pořádný fičák. Na snímku česká útočnice Karolína Klubalová při úvodním zápase s Dánskem.
Ve svém úvodním zápase na šampionátu porazily české hráčky Dánsko 11:0.
O rozproudění atmosféry se starají maskoti Floora a Florian. V rukou drží speciální poštovní známku, obličej na ní vytvořila umělá inteligence na základě tváře útočnice Anny Brucháčkové.
Florbal sice není tak tvrdý sport jako hokej, ale také někdy pořádně bolí...
...a stejně jako v hokeji občas nevydrží hrací nástroj. Na snímku drží zlomenou florbalku obránkyně Karolína Stůjová.
České zápasy se v Brně odehrávají ve Starez Aréně Vodova. V přilehlé hale se konají méně atraktivní duely, nově postavená třetí hala hostí fanzónu.
Česká hráčka Pavlína Bačová se zdraví s malým fanouškem, který ji oslovil „paní učitelko“.
Jednou z hlavních tahounek českého týmu je teprve dvacetiletá útočnice Anna Brucháčková. Na snímku proti Lotyšsku.
Hala v Králově Poli je pro šampionát načančaná, přibyla i velkoplošná obrazovka.
Turnaje se účastní šestnáct týmů, které jsou rozděleny do čtyř skupin. Ty se stejně jako osmifinále odehrají v Brně, od středy se mistrovství přesune na své vyvrcholení do Ostravy.
Florbalové mistrovství světa není jen záležitostí Evropy, účastní se ho také USA, Japonsko, Singapur a Austrálie. Tyto země zastupují i rozhodčí, na snímku sudí ze Singapuru.
