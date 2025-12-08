|
OBRAZEM: Akce, nazdobené copy i český gólový rituál. Brno hostí světové florbalistky
Konflikt známých v Brně vyvrcholil na ulici. Útočník pobodal ženu, ta zemřela
Policisté zasahovali v Mostecké ulici v Brně, kde muž napadl a pobodal ženu. Ta i přes snahu záchranářů na místě zemřela. Podezřelého policisté zadrželi, s obětí se znal. V místě byla omezena doprava.
Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani
Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...
Fakta a mýty o bitvě u Slavkova. Rabování, pískot Francouzů i pověst o čarodějnici
Od legendární bitvy tří císařů u Slavkova uplynulo v úterý 220 let. Jedno z nejslavnějších vítězství Napoleona Bonaparta provází řada zajímavostí, které při příležitosti kulatého výročí připomíná...
Máme snad přehradu? kritizují lidé nové logo Mikulova. Starostka jej hájí
Jihomoravský Mikulov nedávno představil své nové logo a vizuální identitu. Kritické reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a lidé se jeho podobě velmi diví. Poukazují na to, že vůbec nereflektuje...
Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově
Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...
Poslední dohody o vině v kauze Stoka. Uzavřel ji podnikatel i jeho firma
Krajský soud v Brně v úterý uložil v korupční kauze Stoka podnikateli Luboši Krejčímu peněžitý trest 250 tisíc korun a jeho firmě 200 tisíc. Schválil jejich dohody o vině a trestu, kterou uzavřeli se...
Most přes dálnici rozežírá rez. Opravu oddaluje spor o určení vlastníka
Zhruba v polovině zohýbaného zábradlí povlává fialový fáborek, a ačkoliv pruh látky drží jen jednoduchý uzel, je k zábradlí přichycen pevněji než některé jeho vlastní části. Takto teď vypadá most nad...
Zaplněná hala, sváteční atmosféra, dvě hladké výhry českého týmu. V Brně se o víkendu rozběhlo mistrovství světa florbalistek, v němž Češky patří mezi favoritky. A o dramatické okamžiky nebyla nouze.
Senior zapomněl v nákupním vozíku tašku s milionem, nálezkyně ji odevzdala
O své životní úspory málem přišel senior, který v Břeclavi ztratil tašku napěchovanou hotovostí před jednou z prodejen ve městě. Měl však štěstí, že zavazadlo s téměř milionem korun našla poctivá...
Opilý muž při močení spadl do ledové řeky. Zachránil ho řidič, který jel kolem
Duchapřítomnost a také odvaha neznámého muže zřejmě zachránily život šedesátníkovi, který v Brně pod vlivem alkoholu spadl do chladné řeky. Řidič, který jel kolem, si všiml opuštěného batohu a...
V Brně přibude dva tisíce lůžek pro studenty, tlak na růst nájmů se zvolní
Desítky tisíc vysokoškoláků dávají Brnu v některých kruzích přízvisko univerzitní město či město studentů. Právě i díky této velké skupině se ve městě daří řadě podniků, v nichž mladí utrácejí nebo...
Florbalistky mají jisté čtvrtfinále. Na domácím šampionátu porazily i Lotyšsko
České florbalistky zvítězily ve druhém utkání na domácím mistrovství světa v Brně nad Lotyšskem 6:2 a s plným počtem čtyř bodů si společně se Švýcarskem zajistily ze základní skupiny A přímý postup...
Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily
Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...
Město růží, cihly, Napoleon. K přilákání turistů nestačí Baťův kanál, míní v Hodoníně
Kdysi živé průmyslové centrum, nyní město duchů, které mezi turisty příliš velkou popularitou nedisponuje. Tak mnozí vnímají Hodonín. Změnu si vedení města slibuje zejména od nedávno spuštěného...
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...
Brněnští skauti přivezli do Česka betlémské světlo, lidem ho rozvezou za týden
Pro jistotu ve třech svítilnách v sobotu přivezli brněnští skauti z rakouského Lince do Česka betlémské světlo. Plamínek pocházející z chrámu Narození Páně v Betlémě v Palestině přiletěl do Evropy...
Jako dítě v cukrárně. Brno ztrácí eso, po Williamsovi skočili v Hamburku
Když ve čtvrtek odpoledne natáčel spot pro basketbalovou federaci jako nejužitečnější hráč uplynulého měsíce nejvyšší soutěže, tušil, že brzy odejde. Jen ho asi nenapadlo, jak rychle. Půl hodiny nato...