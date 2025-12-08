OBRAZEM: Akce, nazdobené copy i český gólový rituál. Brno hostí světové florbalistky

  16:20
Zaplněná hala, sváteční atmosféra, dvě hladké výhry českého týmu. V Brně se o víkendu rozběhlo mistrovství světa florbalistek, v němž Češky patří mezi favoritky. A o dramatické okamžiky nebyla nouze.
Zaplněná hala, sváteční atmosféra, dvě hladké výhry českého týmu. V Brně se o... Češky si jako favoritky užily v prvních dvou zápasech gólovou radost dosyta. Na... Oba víkendové české zápasy provázela bouřlivá atmosféra. Na duel s Dánskem... Hráčky řeší nejen taktiku a sportovní výkon, ale i otázku, jak naložit se svými... Také ženský florbal je někdy pořádný fičák. Na snímku česká útočnice Karolína... Ve svém úvodním zápase na šampionátu porazily české hráčky Dánsko 11:0. O rozproudění atmosféry se starají maskoti Floora a Florian. V rukou drží... Florbal sice není tak tvrdý sport jako hokej, ale také někdy pořádně bolí... ...a stejně jako v hokeji občas nevydrží hrací nástroj. Na snímku drží zlomenou... České zápasy se v Brně odehrávají ve Starez Aréně Vodova. V přilehlé hale se... Česká hráčka Pavlína Bačová se zdraví s malým fanouškem, který ji oslovil „paní... Jednou z hlavních tahounek českého týmu je teprve dvacetiletá útočnice Anna...

9. prosince 2025  8:44,  aktualizováno  9:19

Most přes dálnici rozežírá rez. Opravu oddaluje spor o určení vlastníka

Most přes dálnici D2 u Podivína na Břeclavsku je ve špatném stavu, pevnost jeho...

Zhruba v polovině zohýbaného zábradlí povlává fialový fáborek, a ačkoliv pruh látky drží jen jednoduchý uzel, je k zábradlí přichycen pevněji než některé jeho vlastní části. Takto teď vypadá most nad...

9. prosince 2025  6:36

Senior zapomněl v nákupním vozíku tašku s milionem, nálezkyně ji odevzdala

Zloděj měl u sebe miliony korun schované pouze v igelitové tašce.

O své životní úspory málem přišel senior, který v Břeclavi ztratil tašku napěchovanou hotovostí před jednou z prodejen ve městě. Měl však štěstí, že zavazadlo s téměř milionem korun našla poctivá...

8. prosince 2025  14:13,  aktualizováno  14:38

Opilý muž při močení spadl do ledové řeky. Zachránil ho řidič, který jel kolem

Záchrannou podkovu u jezu v brněnských Maloměřicích o víkendu někdo spálil.

Duchapřítomnost a také odvaha neznámého muže zřejmě zachránily život šedesátníkovi, který v Brně pod vlivem alkoholu spadl do chladné řeky. Řidič, který jel kolem, si všiml opuštěného batohu a...

8. prosince 2025  13:38

Konflikt známých v Brně vyvrcholil na ulici. Útočník pobodal ženu, ta zemřela

V Mostecké ulici v Brně zemřela po napadení nožem žena. Podezřelého policisté...

Policisté zasahovali v Mostecké ulici v Brně, kde muž napadl a pobodal ženu. Ta i přes snahu záchranářů na místě zemřela. Podezřelého policisté zadrželi, s obětí se znal. V místě byla omezena doprava.

8. prosince 2025,  aktualizováno  11:52

V Brně přibude dva tisíce lůžek pro studenty, tlak na růst nájmů se zvolní

Plánovaná zástavba v areálu Masarykovy univerzity na ulici Vinařská v Brně.

Desítky tisíc vysokoškoláků dávají Brnu v některých kruzích přízvisko univerzitní město či město studentů. Právě i díky této velké skupině se ve městě daří řadě podniků, v nichž mladí utrácejí nebo...

8. prosince 2025  5:17

Florbalistky mají jisté čtvrtfinále. Na domácím šampionátu porazily i Lotyšsko

České florbalistky na mistrovství světa v Brně.

České florbalistky zvítězily ve druhém utkání na domácím mistrovství světa v Brně nad Lotyšskem 6:2 a s plným počtem čtyř bodů si společně se Švýcarskem zajistily ze základní skupiny A přímý postup...

7. prosince 2025  19:15,  aktualizováno  20:41

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

7. prosince 2025  14:20,  aktualizováno  19:34

Město růží, cihly, Napoleon. K přilákání turistů nestačí Baťův kanál, míní v Hodoníně

První lodě v pátek proplouvaly novou plavební komorou Rohatec – Sudoměřice na...

Kdysi živé průmyslové centrum, nyní město duchů, které mezi turisty příliš velkou popularitou nedisponuje. Tak mnozí vnímají Hodonín. Změnu si vedení města slibuje zejména od nedávno spuštěného...

7. prosince 2025  11:24

Brněnští skauti přivezli do Česka betlémské světlo, lidem ho rozvezou za týden

Skauti přivezli do Česka z Rakouska betlémské světlo (6. prosince 2025)

Pro jistotu ve třech svítilnách v sobotu přivezli brněnští skauti z rakouského Lince do Česka betlémské světlo. Plamínek pocházející z chrámu Narození Páně v Betlémě v Palestině přiletěl do Evropy...

6. prosince 2025  21:05

Jako dítě v cukrárně. Brno ztrácí eso, po Williamsovi skočili v Hamburku

Ross Williams z Brna se raduje.

Když ve čtvrtek odpoledne natáčel spot pro basketbalovou federaci jako nejužitečnější hráč uplynulého měsíce nejvyšší soutěže, tušil, že brzy odejde. Jen ho asi nenapadlo, jak rychle. Půl hodiny nato...

6. prosince 2025  11:20

