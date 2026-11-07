Z celkových 4 216 voličů svůj názor vyjádřilo jen 321. Pro platnost místního referenda je podle zákona nutná účast nejméně 35 procent oprávněných voličů. Starostu Pohořelic Miroslava Nováka (ODS) nízká účast překvapila.
Hotel Morava je od roku 2023 v majetku města. Bývalá koalice, která zůstala i do dalšího volebního období, jej chtěla prodat developerovi, s nímž by se domluvila na podobě přeměny lokality. Proti tomu se postavil lídr Přísahy a zastupitel Róbert Šlachta a s kolegy sehnali dostatek podpisů pro vyhlášení plebiscitu.
Šlachta sdělil, že je rád, že dali občanům možnost rozhodnout. „A rozhodli tím, že nepřišli,“ poznamenal. Vypověděl, že další kroky bude nadále jako opoziční zastupitel sledovat.
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Šlachta chce, aby šli lidi znovu hlasovat. Referendum nestihl spojit s volbami
Lidé se vyjadřovali ke dvěma otázkám. První z nich zjišťovala, zda si má město hotel Morava nechat. Ve druhé otázce se vyjadřovali, zda si přejí, aby v něm byly zdravotní a sociální služby. Přijít odevzdat svůj hlas mohli mezi osmou hodinou ráno a druhou odpoledne.
Novák se domníval, že chuť zapojit se do rozhodování bude mít víc lidí. „Aspoň jsem to vnímal ze slov opoziční strany Přísahy, která si na tom zakládala, že vlastně je nutné se dozvědět názor občanů. Nakonec si myslím, že až tak ti občané asi nevnímali, tu potřebu. Respektive se možná necítili osloveni tou otázkou toho jednostranného zaměření využití hotelu Morava pro sociální a zdravotní účely,“ řekl Novák.
Podle něj dali pravděpodobně přednost myšlence koalice domluvit se s investorem, který by hotel přeměnil v nákupní centrum, parkovací dům či bytové domy.
Šlachta de facto chtěl hotel zachovat a změnit pouze vnitřní dispozice. Vedení města uvedlo, že vnitřek objektu se nehodí pro přestavbu na požadované služby. Starosta Novák doplnil, že referendum záměr domluvit se s investorem sice pozdrželo, nyní se jej však budou snažit posunout.