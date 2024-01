Mišpule dozrávají až po přemrznutí. Rostou tam, kde se mluvilo německy

„Kolem Čížova vím ve volné krajině o třech stromech, občas je má někdo i na zahradě,“ říká botanička národního parku Podyjí Lenka Reiterová.

Celkový výskyt v Česku je spíše nahodilý, nicméně Znojemsko není jediný okres, kde se mišpule vyskytuje ve větším množství. „Podobně je na tom třeba podhůří Orlických hor nebo Litoměřicko. Poměrně častá je i v okolí Brna. Historický výskyt kopíruje německou diasporu (emigraci – pozn. red.), u takto mluvícího obyvatelstva zřejmě šlo o tradičně oblíbené ovoce, ostatně i název mišpule německá k tomu odkazuje,“ nastiňuje.

Vedle pojmenování mišpule obecná je totiž používáno zmíněné synonymum. V historických pramenech pak i označení nišpule nebo mišpuloň.

Oceněný džem z mišpulí

To, že dokud plody nepřemrznou, jsou tvrdé a těžko zpracovatelné, je podobné jako třeba u šípků. Své o tom ví Zuzana Boudová, která spolu s manželem vyrábí ve Znojmě vedle nakládané zeleniny i džemy. Za ten z mišpulí získali značku Regionální potravina.

Plody mají buď vlastní, či ze starých zahrad v okolí. „Často je sbíráte v bahně, mrznou vám prsty. Náročné je to i v tom, že každý strom dozrává jinak. Máme dva vedle sebe a rozdíl je u nich klidně čtrnáct dní, a to v rozpětí od půlky listopadu až do konce prosince, podle mrazu. Nic nenaplánujete,“ líčí Boudová.

Manželé Boudovi každoročně zpracují padesát až sto kilogramů mišpulí, pro poslední várku byli 30. prosince. Nejdřív je rozvaří a přepasírují, pak přidají karamel a vlašské ořechy a vaří džem, který je podobně raritní jako ten z kdoulí, moruší nebo oskeruší.

„Chutná hlavně lidem, kteří tu chuť znají z dětství, pamatují si, že na mišpule chodili na Hradiště, a vyhledávají ji. Je specifická, i já sama jsem se k ní musela projíst, napoprvé jsem nebyla nadšená. Jiní si náš džem zase koupí, protože jde o něco, o čem nikdy neslyšeli. Prostě jako dárek nebo specialitu, kterou chtějí poznat. Není o něj takový zájem jako o meruňku, jahodu nebo malinu, ale vždycky ho prodáme,“ popisuje Boudová.

Pokud porovnává s podobně zajímavou kdoulí, ta je také specifická, ale chuťově konvenčnější a přijatelnější, protože má blíž k jablku či hrušce.

Botanička Reiterová doporučuje spíše než marmeládu mišpule svařit na povidla. Ta pak totiž odpovídají konzistencí podobné lahůdce z hrušek, a to i postupem - nepřidává se cukr.

„Lidové zpracování používalo pyré také na výrobu čehosi jako křížal: lze je natřít v tenké vrstvě na pečicí papír a pomalu, opatrně usušit v troubě. Ale je to dost pracné a snadno se přesuší k nepoživatelnosti. Zato povidla jsou vynikající k pečenému masu, osobně je nejraději používám k divočině,“ dává tip Reiterová s tím, že mišpule je výborná i za syrova. Po oloupání slupky člověk ústy vysaje kašovitou dužninu a semena vyplivne.

Nepěstuje se, ale roubuje

Rostlina má ráda teplé a chráněné polohy. Nepěstuje se ze semen, což ani není možné, protože neklíčí, ale roubuje se na různé podnože jádrovin. „Dobře prosperuje roubovaná na hlohu, ale k pěstování jsou oblíbenější na hrušni. Mají pak větší a lahodnější plody,“ přidává tip botanička.

Mišpule se používá i jako okrasná rostlina pro nápadné velké květy s bílými korunními lístky. Tento listnáč, spíš keř a výjimečně malý strom, dorůstá až pěti metrů. Pochází z oblasti Malé Asie, Kavkazu a severního Íránu. Ve střední Evropě se pěstuje od 12. století, je ale možné, že se tu vyskytuje už tři tisíce let, protože ji zmiňuje starověký řecký geograf Strabón v publikaci Geographica. V 17. a 18. století byla vytlačena jinými druhy ovoce.

Je ceněná pro obsah vlákniny, jež působí příznivě proti rakovině tlustého střeva, může snížit i riziko vzniku žlučových kamenů a zvyšuje mikrobiální činnost. Plody obsahují asi 75 procent vody, deset procent cukru, vitaminy C a B2, třísloviny, převážně jablečné kyseliny a ve větším množství také minerální látky jako vápník, hořčík, draslík a sodík. V Íránu se ovoce, listí, kůra a dřevo stromu používaly jako léky na průjem, nadýmání, ale také na záněty v krku a horečky.

Správa Národního parku Podyjí se snaží do krajiny staré ovocné odrůdy, které tu lidé po staletí hýčkali, vracet. Nově napěstované sazenice mišpulí se objevily na zmíněném Hradišti.

Z dalších odrůd lze v Podyjí ještě nalézt jeřáb oskeruši, moruši nebo třeba jabloň landsberskou renetu. Ovocné stromy jsou nenahraditelným potravním zdrojem, na plodech si pochutnají kuny, myšice, sojky či různí motýli. Mnozí živočichové využívají jako potravu i úkryt také dřevo těchto stromů.