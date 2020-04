VIDEO: Když jste doma, zbavte se zbytečností, radí minimalista z Brna

„Lidé jsou otroky věcí a mají tendenci je hromadit. Přitom existuje jednoduchý způsob, jak zjistit, které věci potřebuji a které mohu s čistým svědomím poslat dál,“ sděluje Korčák, který se zapojil do brněnské dobrovolnické iniciativy Dobro v době korony.

Podle něj teď lidé tráví spoustu času doma a mohou ho využít i na tak neoblíbenou činnost, jakou je třídění věcí.

„V prvním videu jsme připravil instruktáž, jak si lze vytřídit šatník pomocí systému krabic, do kterých na nějakou dobu - například na měsíc - věci ze skříně, prádelníku či šatníku přeuložím. Když si pak něco obléknu, už to vracím ne do krabice, ale na původní místo. Pak snadno zjistím, co nosím a co ne,“ popisuje Korčák.

Podle něj lze podobným způsobem postupovat i v dalších případech, jakými jsou například nádobí, věci z kuchyně, boty, kosmetika a podobně.

Korčák, který je povoláním marketér, s přednáškami o minimalismu jezdí po celé republice. Plánuje natočit ještě další videa. „Minimálně by měla být tři z různých oblastí,“ nastiňuje.