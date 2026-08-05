Muže soudí za pálení miminka cigaretou. Matku viní, že zranění přehlížela

Obžalovaný muž podle zástupkyně Ivety Eichlerové v roce 2024 při hlídání úmyslně pálil dítě na ploskách nohou cigaretou nebo doutníkem.
Před soudem stanula i matka dítěte, která zranění tři dny neřešila. Tím se podle spisu dopustila neposkytnutí pomoci. Dle svých slov si spálené kůže nevšimla. Tvrdí, že si myslela, že se kojenci udělaly puchýře z bot.
„Nevzpomínám si, že by malé nějak plakalo nebo naříkalo,“ popsala u soudu. Podle soudních lékařů bylo ale zranění na hranici snesitelnosti, bolesti dítě trápily i několik hodin po činu. „Zdá se mi nemožné, aby tak malé dítě nenaříkalo,“ nechal se dnes slyšet soudce Dušan Beránek.
Zranění dítěte si všimla až babička obviněné, které si své pravnouče raději vzala k sobě. „Miminko bylo neklidné, nevěděla jsem, čím to je,“ vypověděla.
Při večerním koupání pak nalezla popáleniny, zprvu ji ovšem nenapadlo, jak k nim mohlo dojít. Až jedna z dcer ji upozornila na to, že puchýře nápadně připomínají spáleninu od cigarety nebo doutníku. Dítě muselo být kvůli zraněním na pět dní hospitalizováno.
Obžalovaný si své jednání dle znalců plně uvědomoval, včetně toho, že působí nemluvněti bolest. „Jeho osobnost je emočně oploštělá, chybí mu empatické cítění,“ popsala znalkyně z oboru psychiatrie Marta Holanová.
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Naproti tomu obviněná má podle ní velmi snížené rozumové schopnosti. „Jako matka by byla schopna plně fungovat pouze pod dozorem,“ uvedla psychiatrička. I z toho důvodu pobývá nyní dítě u pěstounů.
Oba obžalovaní mohli také užívat návykové látky, což ale u muže nemá takový vliv na vnímání. „I kdyby byl pod vlivem návykových látek, tak by si uvědomoval dopady svého jednání,“ podotkla znalkyně.
Dnes už tříleté batole zastupovala u soudu zmocněnkyně Marcela Kolářová. Požaduje, aby obviněný zaplatil 97 800 korun a matka dítěte 31 300 jako odškodnění za ublížení na zdraví. Dítěti se podle slov prababičky nyní daří dobře. Rozsudek v případu zazní pravděpodobně v polovině srpna.