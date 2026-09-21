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Vraťte krajům miliardy na opravy silnic, zní z jižní Moravy. ANO se k apelu nepřidalo

Oldřich Haluza
  15:13
Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)
Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)
Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)
Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)
21 fotografií
Díra vedle díry, místy v takovém množství, že je silnice spíše tankodromem. Rozbité vozovky na řadě míst dlouhodobě trápí obyvatele jižní Moravy. Rozhodnutí vlády, že na opravy silnic druhých a třetích tříd letos nic nepošle, znamená pro kraj výpadek přes 300 milionů korun. Jihomoravští zastupitelé ji proto v pondělí vyzvali, aby pro příští rok vyčlenila čtyři miliardy, jako tomu bylo ještě nedávno.

„Dlouhodobě bojujeme za to, abychom opět začali dostávat peníze na opravy silnic, protože v letošním roce na ně nešla ani koruna, což se za posledních jedenáct let nestalo,“ zdůvodnil jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), který je zároveň předsedou lidovců.

V usnesení zastupitelé apelují na vládu, aby čtyři miliardy pro příští rok zařadila přímo do státního rozpočtu a počítala s nimi i v letech 2028 a 2029, kdy jej bude rovněž sestavovat.

Klub Stačilo! do výzvy doplnil, aby bylo financování těchto oprav zapracované do rozpočtového určení daní krajům. O jeho zásadní úpravu se někteří hejtmani v čele s Grolichem snaží dlouhodobě. Jižní Morava nejen podle něj dostává v přepočtu na obyvatele nejméně peněz ze všech krajů a je kvůli tomu výrazně podfinancovaná ve srovnání s jinými kraji.

Ke koalici KDU-ČSL, ODS, Starostů pro jižní Moravu a TOP 09 se při hlasování přidali čtyři opozičníci Stačilo! Politici ANO a SPD se zdrželi. Opoziční zastupitel a vládní poslanec Patrik Pařil (ANO) s vlastním usnesením neuspěl. V něm stálo, že opravy silnic nižších tříd jsou jednou z priorit kraje a zároveň jeho odpovědností jako vlastníka těchto cest. Radní měli zastupitelům předložit konkrétní detailní plán rekonstrukcí na příští tři roky.

Peníze od státu i EU téměř vyschly. Hrozí opětovný odklad oprav zničených silnic

„Silnice druhé a třetí třídy jsou majetkem krajů. Je proto potřeba jasně říct, kdo za jejich stav odpovídá. V našem případě je to vedení Jihomoravského kraje. Není možné spravovat vlastní majetek a ve chvíli, kdy chybí peníze na jeho opravy, automaticky ukazovat na stát. Kraj sám rozhoduje, kolik ze svého rozpočtu dá na silnice a kolik na jiné priority. A právě za tato rozhodnutí musí nést politickou odpovědnost jeho vedení,“ zdůraznil Pařil.

Oháněl se přitom informací od ministerstva financí vedené jihomoravskou šéfkou ANO Alenou Schillerovou, že loni připadalo na jižní Moravu v rámci rozpočtového určení daní na oblast silnic a dopravní obslužnosti o 716 milionů více, než kolik hejtmanství skutečně vydalo. To by znamenalo, že nevyčerpalo všechny peníze.

Plná ústa jižní Moravy, ale když přijde na věc, tak se na ni klidně vykašlou. Tohle je ANO v Jihomoravském kraji.

Jan Grolichjihomoravský hejtman

„Vedení kraje mělo možnost dát větší část prostředků do svých silnic, ale zvolilo jiné priority. To je jeho legitimní rozhodnutí. Pak je ale potřeba to občanům říct na rovinu a nesnažit se odpovědnost za stav krajských silnic přenášet na stát. Místo hledání viníka v Praze by tedy mělo především vysvětlit, proč opravy vlastních silnic nebyly větší rozpočtovou prioritou,“ prohlásil Pařil.

Grolich zdůraznil, že v rámci rozpočtového určení daní se peníze nerozdělují na ty určené přímo na opravy silnic a veřejnou dopravu zajišťující dopravní obslužnost a na jiné. „Zmíněná částka vlastně neexistuje. Je naprosto nepochopitelné, že to říká ministryně financí, která ví, jak financování funguje. Nedostáváme žádné peníze alokované na opravy silnic nebo veřejnou dopravu. Dostáváme jeden balík peněz,“ reagoval Grolich.

V rezervách kraj našel 80 milionů

Hejtman se zároveň obul do zastupitelů ANO, protože podle něj nehájí zájmy kraje, když se neozvali proti tomu, že vláda nepošle na krajské silnice ani korunu. „Plná ústa jižní Moravy, ale když přijde na věc, tak se na ni klidně vykašlou. Tohle je ANO v Jihomoravském kraji,“ zkritizoval Grolich.

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)
Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)
Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)
Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)
21 fotografií

Podle Pařila je každému jasné, že tento pramen na opravy silnic vyschl, nestanovuje jej zákon a stát kvůli stavu vlastního rozpočtu nemůže peníze poskytovat.

„V rámci rozpočtového určení daní dostávají kraje už dost. Mají dostatek peněz a našetřeno. Také se mi to osobně nelíbí, ale je to reálná situace, která nastala. Jihomoravský kraj, ale i sousední Vysočina si přitom ještě nemohou tak posteskávat, protože kvůli nutnosti připravit návozové trasy kvůli dukovanské elektrárně se jen letos dostane ke 400 milionům,“ poukázal Pařil. Tyto peníze musí hejtmanství využít striktně na konkrétní silnice.

Slovy o tom, že hejtmanství má dost peněz, Pařil mnohé koaliční zastupitele naštval. „Všichni vědí, že Jihomoravský kraj je dlouhodobě extrémně podfinancovaný. A že jsme od státu dostali silnice v úplně hrozném stavu,“ reagoval Grolich.

Vedení kraje během letních prázdnin našlo v rezervách 80 milionů, jež ještě letos pošle ze svého na opravy navíc oproti původnímu plánu. Rekonstrukce se obecně nezastaví, krajští silničáři je budou dál chystat. Finančně se však na ně dostane až později, takže se tempo zpomalí a objem se zmenší. „Z rozpočtu nám vypadne skoro jeden a půl miliardy na volební období této vlády a za to ty silnice prostě opravené nebudou,“ poznamenal hejtman.

Loni stát prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury poslal krajům dvě miliardy na krajské silnice. V předchozích letech byla částka většinou dvojnásobná s tím, že v roce 2022 se jednalo až o šest miliard.

10. února 2026
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