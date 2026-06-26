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Zemřela historička Milena Flodrová, definovala rozdíl mezi Brňanem a Brňákem

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  11:50
Milena Flodrová zasvětila zkoumání Brna celý život a přispěla k odhalení mnoha...

Milena Flodrová zasvětila zkoumání Brna celý život a přispěla k odhalení mnoha jeho tajemství. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Milena Flodrová zasvětila zkoumání Brna celý život a přispěla k odhalení mnoha...
Historička Milena Flodrová s redaktorkou Janou Soukupovou.
Historička Milena Flodrová u domu na České ulici, kde bylo sídlo novinářské...
Historička Milena Flodrová u domu na České ulici, kde bylo sídlo novinářské...
7 fotografií
Ve věku 91 let zemřela historička Milena Flodrová, znalkyně a popularizátorka dějin Brna. O brněnském místopisu, historii, osobnostech a památkách publikovala řadu knih a odborných článků, spolupracovala také s novinami a rozhlasem.

Od roku 2022 byla Flodrová čestnou občankou města. O jejím čtvrtečním úmrtí informoval tým internetové Encyklopedie dějin Brna, kterou spoluzaložila.

Flodrová se narodila v roce 1935 v Hranicích, brzy se ale s rodinou přestěhovala do Brna, kde vystudovala historii a archivnictví. Pracovní dráhu spojila s Muzeem města Brna, aktivní zůstala i v pozdějším věku.

„Jejím poselstvím je to, jak vnímala rozdíl mezi Brňanem a Brňákem. Brňan je s Brnem spojený, má ho rád, je pro město schopen něco udělat, zatímco Brňák v něm prostě jenom žije. Z Brňáka se může stát Brňan, naopak je to vyloučené,“ řekl ČTK novinář Miloš Šenkýř, který s Flodrovou opakovaně spolupracoval.

Historička Milena Flodrová má Brno ráda už sedmdesát let

Flodrová a Šenkýř napsali například knihu Brno a Brňanky, kterou věnovali mimořádným ženám v dějinách města. Flodrová sama by do ní určitě patřila, uvedl Šenkýř.

Historička se opakovaně vracela k tématu brněnských ulic a jejich názvů, k pamětihodnostem, uměleckým a stavebním památkám města, zajímavostem i opomíjeným detailům. Databáze Národní knihovny ČR ji jako autorku či spoluautorku vede u více než 60 publikací. Byla držitelkou Ceny města Brna i Ceny Jihomoravského kraje.

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