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Proti nenávisti jsem impregnovaný, líčí jubilant Milan Uhde, který slaví 90 let

Jana Soukupová
  20:00

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Spisovatel a bývalý ministr kultury Milan Uhde na setkání se sudetskými Němci v Brně. (24. května 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Dramatik, spisovatel, disident a chvíli také polistopadový politik Milan Uhde slaví devadesátiny. A to nedlouho poté, kdy na sebe opět přitáhl pozornost díky obhajobě sudetoněmeckého sjezdu v Brně. Je to však právě on, komu němečtí nacisté zabili v koncentrácích polovinu rodiny a málem i jeho samého.

Ačkoliv pořadatelé i hosté mluvili při této květnové události o touze po smíření, dostalo se jubilantovi i nevybíravých útoků ze strany odpůrců sjezdu. Na něm jej pak sudetští Němci naopak poctili jejich nejvyšším vyznamenáním.

V životě Milana Uhdeho se ovšem nestalo zdaleka prvně, že jeho postoje vyvolaly krajní reakce. A tak ani při rozhovoru pro iDNES.cz nemohlo jít o žádné poklidné bilancování vetchého staříka.

Současní občané jako by v sobě měli geneticky zakotvenou zkušenost otců a dědů, že na politiku a politiky není spolehnutí.

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