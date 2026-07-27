Proti nenávisti jsem impregnovaný, líčí jubilant Milan Uhde, který slaví 90 let

Ačkoliv pořadatelé i hosté mluvili při této květnové události o touze po smíření, dostalo se jubilantovi i nevybíravých útoků ze strany odpůrců sjezdu. Na něm jej pak sudetští Němci naopak poctili jejich nejvyšším vyznamenáním.
V životě Milana Uhdeho se ovšem nestalo zdaleka prvně, že jeho postoje vyvolaly krajní reakce. A tak ani při rozhovoru pro iDNES.cz nemohlo jít o žádné poklidné bilancování vetchého staříka.
Současní občané jako by v sobě měli geneticky zakotvenou zkušenost otců a dědů, že na politiku a politiky není spolehnutí.