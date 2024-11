Můj Kabelka? To byl sympatický estébák, říká hvězda seriálu Vyprávěj

Na divadelních prknech mu diváci tleskají už od jeho začátků, když v Městském divadle Brno hostoval jako student JAMU ve slavné West Side Story. Celé desetiletí byl velkou hvězdou v Pardubicích, ale srdce ho stejně znovu přivedlo do Brna, kde exceluje na činoherní i hudební scéně. V říjnu oslavil padesátiny, v herecké branži je na vrcholu.

Plánujete po padesátce nějakou změnu?

Žádnou zásadní. S Petrem Štěpánem, kterému bylo letos taky padesát, třeba hrajeme už dlouhá léta v muzikálu Sugar! (Někdo to rád horké), já Dafne, on Josefinu. Tak jsme si říkali, že je nejvyšší čas s tím skončit. Ale lidi to pořád chtějí, tak se v tom asi ještě chvíli budeme kutálet.