Kundera do Česka pravidelně jezdil, jen nechtěl být viděn, říká jeho blízký přítel

„Jsou věci, na které se připravujete, a stejně se na ně připravit nedokážete,“ reagoval Kubíček na Kunderovo úmrtí. „Zasáhlo mě to jako odchod blízkého člověka. Asi každý si dokáže představit, co to znamená.“

Jak blízký byl váš vztah?

Nejintenzivnější část našeho kontaktu se počítá na nějakých šest let, kdy jsme se s Milanem rozhodli, že připravíme výstavu jeho díla pro české čtenáře. Když jsme to dávali dohromady, tak se naše kontakty zintenzivnily, takže jsem u něj byl mnohem častěji než kdy dříve. I díky tomu naše rozhovory měly delší trvání a prožitek z nich byl prostě skvělý.