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Urny spisovatele Kundery a jeho ženy uložili v Brně pod „levitujícím“ náhrobkem

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  16:27
Poslední volný hrob v čestném kruhu na Ústředním hřbitově v Brně připadl významnému českému spisovateli Milanu Kunderovi a jeho manželce Věře. Urnu do hrobu dnes jen v úzkém kruhu uložili rodinní příslušníci, přátelé i zástupci francouzského velvyslanectví či města Brna. Kundera zemřel v Paříži 11. července 2023, bylo mu 94 let, Věra Kunderová o rok a dva měsíce později.
Urny spisovatele Kundery a jeho ženy jsou od 18. června 2026 na Ústředním...

Urny spisovatele Kundery a jeho ženy jsou od 18. června 2026 na Ústředním hřbitově v Brně. | foto: Magistrát města Brna

Milan Kundera v Paříži (2010)
Urny spisovatele Kundery a jeho ženy jsou od 18. června 2026 na Ústředním...
Urny spisovatele Kundery a jeho ženy jsou od 18. června 2026 na Ústředním...
Milan Kundera v Paříži (2010)
12 fotografií

Oba manželé odpočívají pod „levitujícím“ náhrobkem od rakouského architekta Johannese Paara. Jeho nápad vzešel z architektonické soutěže a nyní tak už plní svůj účel.

„Pro Brno je velká čest umožnit Milanu Kunderovi splnění jeho posledního přání, a to spočinout ve svém rodném městě a symbolicky tak uzavřít svůj kruh života. Když se ke mně tato jeho žádost dostala, cítila jsem dojetí a hrdost,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Urny s jejich ostatky se z Paříže vrátily do spisovatelova rodného Brna loni v lednu. Před uložením do hrobu byly urny uložené v Moravské zemské knihovně v Brně.

Právě v této knihovně je její jedna část věnována tomuto spisovateli a nese i jeho jméno.

Kunderova interaktivní výstava obsahuje i jeho zápisky do knih jiných autorů

Díla Milana Kundery, který od roku 1975 žil ve Francii, byla přeložena do mnoha jazyků a získala mezinárodní uznání. Přesto spisovatel málokdy poskytoval rozhovory nebo veřejně vystupoval. V tomto nenápadném duchu si proto přál i své poslední rozloučení.

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