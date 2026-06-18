Urny spisovatele Kundery a jeho ženy uložili v Brně pod „levitujícím“ náhrobkem

Oba manželé odpočívají pod „levitujícím“ náhrobkem od rakouského architekta Johannese Paara. Jeho nápad vzešel z architektonické soutěže a nyní tak už plní svůj účel.
„Pro Brno je velká čest umožnit Milanu Kunderovi splnění jeho posledního přání, a to spočinout ve svém rodném městě a symbolicky tak uzavřít svůj kruh života. Když se ke mně tato jeho žádost dostala, cítila jsem dojetí a hrdost,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).
Urny s jejich ostatky se z Paříže vrátily do spisovatelova rodného Brna loni v lednu. Před uložením do hrobu byly urny uložené v Moravské zemské knihovně v Brně.
Právě v této knihovně je její jedna část věnována tomuto spisovateli a nese i jeho jméno.
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Kunderova interaktivní výstava obsahuje i jeho zápisky do knih jiných autorů
Díla Milana Kundery, který od roku 1975 žil ve Francii, byla přeložena do mnoha jazyků a získala mezinárodní uznání. Přesto spisovatel málokdy poskytoval rozhovory nebo veřejně vystupoval. V tomto nenápadném duchu si proto přál i své poslední rozloučení.