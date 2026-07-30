„Vypracoval jeho koncept, seznam klíčových exponátů i návrhy instalace a promýšlel výstavu do posledních detailů, včetně triček a dalších reklamních předmětů. Na připravovanou výstavu, která představí podstatné oblasti jeho intermediální tvorby, se velmi těšil. Jejího výsledku se však již nedočká,“ uvedli zástupci Moravské galerie na Facebooku.
Brněnské prostředí se s Milanem Knížákem a skupinou Aktual setkalo poprvé 28. ledna 1967. Tehdy na pozvání Jiřího Valocha vystoupili v Domě umění s akční přednáškou a následně uspořádali v ulicích sérii happeningů.
V době normalizace byla oficiální prezentace jeho díla prakticky nemožná. Jeho rozsáhlá retrospektivní výstava v brněnském Domě pánů z Kunštátu v dubnu 1989 se proto stala jedním ze signálů blížícího se konce totality.
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Zemřel Milan Knížák. Bývalému řediteli Národní galerie a rektorovi AVU bylo 86 let
S Moravskou galerií byl Knížák spojen dlouhodobě. Jeho díla se podařilo získat do sbírek už koncem 80. let a po listopadu 1989 byla jeho tvorba v galerii opakovaně představována na samostatných i kolektivních výstavách. Jeho práce jsou dodnes součástí dlouhodobých expozic sbírek Moravské galerie.