Kde jsou odpadky? Pořádek po silvestru na populárním místě překvapil ochranáře

Autor:
  17:20
Svatý kopeček tyčící se nad Mikulovem vždy lákal k silvestrovským oslavám. V minulosti odtud ochranáři v prvních dnech nového roku odváželi i plnou korbu terénního vozu naloženou petardami, zbytky od ohňostrojů či lahvemi od alkoholu. Letos však hlásí pozitivní zprávy. Neměli totiž co uklízet.
Na Svatém kopečku u Mikulova našli ochranáři po silvestru pouze jednu římskou...

Na Svatém kopečku u Mikulova našli ochranáři po silvestru pouze jednu římskou svíci, jednu prskavku a jednu lahev od piva. Tím, že nebylo co uklízet, byli mile překvapeni. (2. ledna 2025) | foto: CHKO Pálava

Svatý kopeček - Křížová, Mikulov
Na Svatý Kopeček míří každý rok čím dál více turistů. Přírodní rezervace s...
Na Svatý Kopeček míří každý rok čím dál více turistů. Přírodní rezervace s...
Na Svatý Kopeček míří každý rok čím dál více turistů. Přírodní rezervace s...
15 fotografií

Připravené pytle na odpad zůstaly prázdné. „Letos jsme velmi mile překvapeni, protože jsme našli pouze jednu římskou svíci, jednu prskavku a jednu lahev od piva,“ uvedl vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava Jiří Kmet.

Pro ochranáře se jedná už o rutinu, kdy po silvestru vždy vyrážejí na vrchol, protože je nutné uklidit nepořádek po bujarém veselí kvůli příchodu nového roku. „V minulosti vrchol vždy lákal k silvestrovským oslavám,“ poznamenal Kmet.

Na Svatém kopečku u Mikulova našli ochranáři po silvestru pouze jednu římskou svíci, jednu prskavku a jednu lahev od piva. Tím, že nebylo co uklízet, byli mile překvapeni. (2. ledna 2025)
Svatý kopeček - Křížová, Mikulov
Na Svatý Kopeček míří každý rok čím dál více turistů. Přírodní rezervace s vzácnými rostlinami dostává zabrat. Pásky mají zabránit tomu, aby lidé chodili mimo cesty.
Na Svatý Kopeček míří každý rok čím dál více turistů. Přírodní rezervace s vzácnými rostlinami dostává zabrat.
15 fotografií

Podle něj nicméně počet lidí, kteří na Svatý kopeček vyráží oslavit nový rok, postupně klesá. A snižuje se také množství odpadků, které musejí ochranáři v dalších dnech odklízet. „Najdou se i lidé, kteří nepořádek po jiných sami uklízí,“ dodal vedoucí CHKO.

Významnou roli v klesajícím množství nepořádku po silvestrovských oslavách hraje také městská vyhláška. Ta platí v Mikulově už několik let a na vrcholu zakazuje odpalování rachejtlí a další pyrotechniky. Stejně jako třeba na další dominantě města – Kozím hrádku.

Ochranáři doufají, že Svatý kopeček bez silvestrovských odpadků bude už setrvalým stavem. „Vážíme si všech, kdo respektují pravidla, a přejeme všem našim příznivcům podobně pozitivní vstup do nového roku,“ vzkázali společně.

13. září 2019
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hromadná bitka cizinců na zahradě v Brně, několik aktérů naháněli policisté

Policisté vypátrali a zastavili dvojici aut po hromadné bitce v brněnských...

Hromadná bitka několika cizinců se odehrála v úterý okolo poledne na zahradě rodinného domu v brněnských Holáskách. Tři muži skončili po konfliktu v této okrajové části města na ošetření v nemocnici....

Náš zákazník, náš pán? S tím na mě nechoďte, říká michelinský šéfkuchař

Premium
Šéfkuchař Otto Vašák vede michelinský podnik Essens v Hlohovci na Břeclavsku.

Na začátku nebyla jistota úspěchu, ale spíš víra, že i mimo velké město může vzniknout špičková gastronomie. Právě ta nakonec v půli prosince přivedla šéfkuchaře Otto Vašáka k michelinské hvězdě,...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Posílám malovánku pod stromeček. Dopisy ukazují, jak tvrdé bylo vězení v 50. letech

Vánoce v roce 1959 v rodině zavřeného Petra Záleského.

Narodil se na jihu Moravy a dospíval v době, kdy se svoboda rychle vytrácela. Život Petra Záleského poznamenala víra, odpor ke komunistickému režimu i zkušenost politického vězně. V prosinci 1958...

Selfie s tapírem, naháči v sauně i brněnské Rio. Fotoreportér vybral nejlepší snímky roku

Výběr nejpůsobivějších snímků z Jihomoravského kraje, které loni zachytil...

Uplynulý rok 2025 znamenal mnohá pracovní dobrodružství i pro fotoreportéra MF DNES a iDNES.cz Radima Strachoně. Projděte si společně s námi snímky, které on sám z velkého množství pořízených kousků...

2. ledna 2026

ONLINE: Pardubice hrají ve Varech, Třinec vede v derby. Litvínov s Plzní srovnává

Sledujeme online
Vítkovický brankář Dominik Hrachovina sleduje puk, předním se přetlačují jeho...

Hokejová extraliga vstupuje do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice nastupují od 18 hodin v Karlových Varech, už o půl hodiny dříve startuje moravskoslezské derby mezi Vítkovicemi a...

2. ledna 2026  17:57

Kde jsou odpadky? Pořádek po silvestru na populárním místě překvapil ochranáře

Na Svatém kopečku u Mikulova našli ochranáři po silvestru pouze jednu římskou...

Svatý kopeček tyčící se nad Mikulovem vždy lákal k silvestrovským oslavám. V minulosti odtud ochranáři v prvních dnech nového roku odváželi i plnou korbu terénního vozu naloženou petardami, zbytky od...

2. ledna 2026  17:20

Řidiče na D1 i D2 v Brně čeká noční omezení, naváže uzavírka poloviny obou dálnic

Na jihu Brna začaly práce na přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2. Doprava v...

Polovinu dálnice D1 i D2 na jihu Brna uzavře od pondělí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Náročné práce na přestavbě mimoúrovňové křižovatky na 196. kilometru se přesouvají do další fáze. Silničáři...

2. ledna 2026  11:36

Jihomoravské firmy zvýší platy a přidají benefity, třeba bezplatnou masáž

(ilustrační snímek) - Jak ušetřit peníze

Ohlédnutí za uplynulým rokem může na první dojem vypadat pro jihomoravský průmysl a pracovní trh pesimisticky. Několik tradičních podniků zavřelo, mezi nimi cukrovar v Hrušovanech nad Jevišovkou,...

2. ledna 2026  9:25

Brno mění přístup k bezohledným řidičům, první úsekové měření spustí nejdřív v létě

Kníničskou ulici v Brně chtějí jihomoravští silničáři opravit do červencové...

Úsekové měření rychlosti v Kníničské ulici v Brně začne nejdříve příští rok v létě. Jedná se o první ulici, kde by město chtělo měření spustit. Jakékoliv instalaci těchto radarů se dosud bránilo, což...

1. ledna 2026  12:48

Náš zákazník, náš pán? S tím na mě nechoďte, říká michelinský šéfkuchař

Premium
Šéfkuchař Otto Vašák vede michelinský podnik Essens v Hlohovci na Břeclavsku.

Na začátku nebyla jistota úspěchu, ale spíš víra, že i mimo velké město může vzniknout špičková gastronomie. Právě ta nakonec v půli prosince přivedla šéfkuchaře Otto Vašáka k michelinské hvězdě,...

31. prosince 2025

Turbulentní sezona u Žabin pokračuje. V týmu končí řecká opora Spanuová

Řekyně Artemis Spanuová se snaží zakončit přes Marii Miccoliovou z Campobassa.

Žabiny Brno se s koncem roku rozloučily s další zahraniční posilou. Ve zbytku sezony už v týmu nebude pokračovat řecká basketbalistka Artemis Spanuová. O odchodu kapitánky informoval klub na...

31. prosince 2025  11:08

Letos oslavili 25, 50 a 75 let. Rok změn, trápení i naděje, bilancují herci

Nad uplynulým rokem rozjímali pro iDNES.cz zleva padesátník Petr Gazdík,...

Jaký byl uplynulý rok? Jak v čem a jak pro koho. Redakce iDNES.cz na toto téma oslovila zástupce tří generací, a když už máme ten rok 2025, vybrala je trochu symbolicky podle věku – 25, 50 a 75....

31. prosince 2025  10:03

Nymburk vyhrál rekordním rozdílem, ke 131 bodům bere i prvenství v základní části

Nymburští basketbalisté slaví výhru 131:43 nad Olomouckem.

Basketbalisté Nymburka deklasovali v posledním letošním ligovém kole Olomoucko rekordním rozdílem 131:43 a zajistili si s předstihem prvenství v základní části soutěže. Jen o pět bodů jim uteklo...

30. prosince 2025  21:29,  aktualizováno  22:34

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

30. prosince 2025  21:31

Nelichotivé prvenství jižní Moravy. S alkoholem se tu pojí každá osmá nehoda

Řidič nezvládl vyjet z benzinky, naboural do sloupu. Nadýchal 2,53 promile....

Tvrzení o tom, že se na jižní Moravě hodně pije a řídí v opilosti, není zdaleka takové klišé, jak se může zdát. Dokládají to statistiky České kanceláře pojistitelů, podle nichž všechny okresy mimo...

30. prosince 2025  17:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.