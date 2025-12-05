Mikuláš v Brně vítal nové dárce krve, andělské sestřičky mírnily strach z jehel

Mikuláš, který dnes rozdává nadílku, hned ráno nastoupil šichtu ve Fakultní nemocnici Brno. Od brzkých ranních hodin tam vítal všechny přicházející dárce krve. Na byrokratické evidenci řádili především čerti, u odběrových křesel pak pomáhaly andělské zdravotní sestřičky nebo hodné čertice. Speciální den přilákal do nemocnice více než stovku dárců.
Ve Fakultní nemocnici Brno měli na Mikuláše speciální odběr v kostýmech. Dárci dostali od Mikuláše nadílku. (5. prosince 2025) | foto: Jan Vlach

Mezi celkově 129 příchozími bylo v pátek rovnou sedm prvodárců. Právě těch si nemocnice nejvíce váží, protože svůj registr potřebuje omladit. „Starší dárci stárnou a mladých nepřibývá v takovém poměru, jak bychom potřebovali,“ upozornil mluvčí Fakultní nemocnice Brno Pavel Žára.

Dnešní účast si chválil, nicméně nedokázal ji přesně porovnat s běžným pátečním dnem. Pátek totiž dárci obecně často využívají, protože mají ze zákona nárok na pracovní volno a můžou si tak jednoduše prodloužit víkend.

Podle Žáry je potřeba seznam dárců rozšiřovat o další, protože se občas objeví i krátkodobý nedostatek některých krevních skupin, který nemocnice řeší cíleným oslovováním konkrétních lidí. Jaký je to v tuto chvíli stav, však neupřesnil.

Tematické akce, jako je právě mikulášská, podle Žáry pomáhají lidem překonat nejistotu z prvního odběru a zpříjemňují lidem nemocniční prostředí.

Dárci dnes navíc dostali od Mikuláše nadílku v podobě balíčku s ovocem. Naopak uhlí od čertů možná čeká doma na ty, kteří krev darovat nechodí, ačkoliv můžou. „Máme na akci skvělé ohlasy, lidé nám často děkují, a i personál si tyto dny užívá,“ dodal Žára.

Podobně se snaží nové dárce lákat i při jiných příležitostech, stejně tak i v druhé brněnské fakultní nemocnici u svaté Anny, kde je rovněž transfúzní stanice. Tam ale dnes mikulášskou akci neměli. Podle tamního mluvčího Jiřího Erlebacha dnes na odběr dorazilo sedm desítek lidí.

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Pacienti často leží v nemocnici zbytečně dlouho. Lékaři je nemohou poslat domů

Ilustrační snímek

Ukládání pacientů na přistýlky, jiná oddělení či dokonce na chodby nebo výrazné přetížení personálu, což často vede k vyhoření a následné výpovědi. I to jsou dopady přeplnění nemocničních lůžek na...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Fakta a mýty o bitvě u Slavkova. Rabování, pískot Francouzů i pověst o čarodějnici

Bitvu u Slavkova z roku 1805 každoročně připomíná rekonstrukce nadšenců v...

Od legendární bitvy tří císařů u Slavkova uplynulo v úterý 220 let. Jedno z nejslavnějších vítězství Napoleona Bonaparta provází řada zajímavostí, které při příležitosti kulatého výročí připomíná...

Od sladké nevědomosti k nejlepší cukrárně v Brně. Mlsná holka se nebojí ani pepře

Podnik Mlsná holka vedou Klaudie Polanská Karafiátová (na snímku vlevo) a Hana...

Rozplývající se barevné makronky, originální dezerty i lahodné dorty. Se samými superlativy je v Brně dlouhodobě spojována cukrárna Mlsná holka, za níž stojí spolumajitelky Hana Pokorná a Klaudie...

ONLINE: Třinec hostí Liberec. Kometa ve šlágru čelí Spartě, Pardubice čeká Boleslav

Třinecký útočník Oscar Flynn padá ve snaze probít se přes libereckého obránce...

Hokejová extraliga si na pátečního Mikuláše přichystala kompletní, sedmizápasovou nadílku. Program 29. kola otevře od 17 hodin atraktivní souboj druhého týmu se třetím, tedy Třince s Libercem. Hlavní...

5. prosince 2025  16:50

Máme snad přehradu? kritizují lidé nové logo Mikulova. Starostka jej hájí

Mikulov představil novou vizuální identitu.

Jihomoravský Mikulov nedávno představil své nové logo a vizuální identitu. Kritické reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a lidé se jeho podobě velmi diví. Poukazují na to, že vůbec nereflektuje...

5. prosince 2025  15:58

Trojice psů zaútočila na štěně retrívra, pokousala i jeho majitelku

Napadené štěně retrívra musela podstoupit v narkóze chirurgický zákrok.

Středeční venčení svého pejska v Brně si osmnáctiletá dívka nejspíš představovala jinak. Při procházce kolem místního lomu Hády na ni i jejího čtyřnohého mazlíčka vystartovala trojice psů, která...

5. prosince 2025  14:07

Výkup podílu Francouzů z vodáren v Brně vázne, možností je nová městská firma

Vodovodní zařízení vyžaduje obnovu. (2025)

Zatím se o veškeré potrubí, kterým v Brně teče pitná voda do domácností i splašky z nich, starají Brněnské vodárny a kanalizace, časem to ale možná bude úplně nová městská firma. Radní tuto variantu...

5. prosince 2025  12:13

Soud schválil další dohody o vině v kauze Stoka, uložil podmínky a peněžité tresty

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. (3. prosince...

Další tři dohody o vině a trestu v korupční kauze Stoka schválil v pátek dopoledne Krajský soud v Brně. Na programu bylo přiznání a dohoda někdejšího šéfa investičního odboru městské části Brno-střed...

5. prosince 2025  8:51,  aktualizováno  10:48

Vlak srazil na Blanensku ženu. Zemřela na místě, nehoda omezila provoz

Mladík v Černošicích uvázl ve dveřích osobního vlaku, který ho následně několik...

Ve čtvrtek v noci srazil vlak ženu mezi Letovicemi a Skalicí nad Svitavou na Blanensku. Provoz byl v 20:15 uzavřen v obou směrech. Na místo byl vyslán záchranářský vrtulník, žena však na místě...

4. prosince 2025  21:24,  aktualizováno  5. 12. 9:53

Ještě přísnější podmínka pro exšéfa kriminálky. Zneužil zvláštní policejní fond

Bývalý šéf brněnské kriminálky Vladimír Machala a jeho podřízená Jitka...

Bývalému šéfovi brněnské hospodářské kriminální policie Vladimíru Machalovi i jeho bývalé podřízené Jitce Broďákové ve čtvrtek Krajský soud v Brně o několik měsíců zpřísnil podmíněný trest. V případu...

4. prosince 2025  16:24

Přehled změn ve veřejné dopravě na jižní Moravě. Cestování načerno se prodraží

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...

Jízda načerno by se mohla už brzy prodražit na celé jižní Moravě. Navýšení pokuty na 2 500 korun při dodatečné platbě by se mohlo kromě Brna nově týkat i zbytku kraje. Vedení hejtmanství totiž...

4. prosince 2025  16:09

Podmínky i vězení. Soud přijal v kauze Stoka dohody, Švachula se vrátí za mříže

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Hlavní...

Na sedm let a osm měsíců poslal Krajský soud v Brně do vězení hlavního obžalovaného v korupční kauze Stoka, bývalého politika hnutí ANO Jiřího Švachulu. Schválil dohodu o vině a trestu, s níž...

4. prosince 2025  8:45,  aktualizováno  15:41

Dietní strava není všude normou, vadí ombudsmanovi. Chce ji po školách povinně

Samoobslužná školní jídelna v Dobřanech

Nová vyhláška o školním stravování od září postupně přináší do jídelen mnoho vítaných změn. Ne všechny děti se však dočkají skutečného zlepšení. Týká se to zejména těch, které vyžadují speciální...

4. prosince 2025

Ježíšek v láhvi udělá radost jemu i jí, radí vinařská rodina Foltýnů

Pavel (vlevo) a Richard Foltýnovi už s vínem podnikají přes třicet let....

Navázali na tradici svých předků, dnes se na práci ve vinohradu i ve sklepě podílí už i mladá generace rodiny Foltýnů. Zákazníkům nabízí vinařství Vinofol pečlivě sestavené dárkové sady těch...

4. prosince 2025

